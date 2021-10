9B AUM Nomura investit dans Crypto Exchange pour offrir des services de garde au Japon

Commerce et investissement

Le géant de l’investissement Nomura avec 569 milliards de dollars d’actifs sous gestion investit dans Crypto Exchange pour offrir des services de garde au Japon

AnTy20 octobre 2021

La banque d’investissement Nomura a investi dans la société de blockchain japonaise Crypto Garage, une filiale de Digital Garage, par le biais d’une collecte d’actions par un tiers, selon un communiqué de presse.

Basée à Tokyo, Nomura est l’un des plus grands gestionnaires d’investissement au Japon, avec 569 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Crypto Garage est enregistré en tant qu’échange d’actifs numériques auprès du Kanto Finance Bureau, qui fait partie du ministère des Finances du Japon. Cela permet à l’entreprise d’agir en tant qu’intermédiaire dans les transactions entre les entreprises de cryptographie nationales et d’autres entreprises.

Nomura a signé un protocole d’accord entre Crypto Garage et Nomura avec Komainu, une entreprise de garde de crypto-monnaies créée en joint-venture avec Nomura qui a levé 25 millions de dollars cette année dans un cycle de série A dirigé par le milliardaire Alan Howard.

Ensemble, ils exploreront tous l’offre de services de garde cryptographique pour les institutions au Japon.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Crypto Garage pour explorer l’introduction de nos services de garde de qualité institutionnelle sur un marché mal desservi au Japon », a déclaré Henson Orser, président et PDG par intérim de Komainu.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.