9e journée de la Ligue japonaise J1: aperçu du match Vegalta Sendai

10 avril 2021 à 7 h 01 CEST

le Vegalta Sendai reçoit ce dimanche à 7h00 la visite du Yokohama F. Marinos dans le Stade Yurtec Sendai lors de leur neuvième match dans la J1 Japanese League.

le Vegalta Sendai Il atteint la neuvième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Tokushima Vortis par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont remporté aucun des sept matchs disputés à ce jour, avec quatre buts en faveur et 19 contre.

Du côté des visiteurs, le Yokohama F. Marinos a remporté la victoire contre le Cerise Osaka lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Onaiwu, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Vegalta Sendai. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Yokohama F. Marinos il en a remporté quatre avec un chiffre de 12 buts pour et sept contre.

Concernant les résultats à domicile, le Vegalta Sendai ils ont été battus deux fois en deux matches disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont de meilleures chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Yokohama F. Marinos a un bilan d’une victoire et une défaite en deux matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Vegalta Sendai pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Vegalta SendaiEn fait, les chiffres montrent quatre défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse accumule neuf matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur contre Vegalta Sendai. La dernière confrontation entre les Vegalta Sendai et le Yokohama F. Marinos Cette compétition s’est déroulée en septembre 2020 et s’est terminée par un score de 3-1 en faveur de la Yokohama F. Marinos.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 13 points en faveur de la Yokohama F. Marinos. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-neuvième place avec un point au classement. Pour sa part, le Yokohama F. Marinos il a 14 points et est classé huitième du tournoi.