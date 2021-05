9e journée de la Major League Soccer: aperçu du match de DC United

23/05/2021 à 01:00 CEST

Lundi prochain à 01h00 se jouera le match de la neuvième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous le verrons affronter le DC United et à Union de Philadelphie dans le Champ Audi.

le DC United a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond à la neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui Orlando City lors du match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de cinq buts en faveur et 10 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Union de Philadelphie a été imposé à Red Bulls de New York 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Burke, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief des DC United. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, ils en ont remporté deux avec un chiffre de cinq buts pour et cinq contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le DC United a gagné deux fois et a été vaincu une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes Union de Philadelphie, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Champ Audi. À la maison, le Union de Philadelphie Ils ont gagné une fois et fait match nul une fois lors de leurs deux matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez fort loin de chez eux que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Champ Audi, obtenant ainsi cinq victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de la DC United. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de la DC United. Le dernier match entre DC United et le Union de Philadelphie dans la compétition, il s’est joué en octobre 2020 et s’est soldé par un match nul (2-2).

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que les visiteurs sont au-dessus du DC United avec une différence de deux points. L’équipe de Hernan Losada Il arrive au match en dixième position et avec six points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec huit points.