9e journée de la Major League Soccer: aperçu du match du Los Angeles FC

22/05/2021 à 04h31 CEST

Dimanche prochain à 04h30 se jouera le match de la neuvième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Los Angeles FC et à Colorado Rapids dans le Stade Banc of California.

le Los Angeles FC atteint le neuvième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Sounders de Seattle lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec cinq buts marqués contre six encaissés.

Du côté des visiteurs, le Colorado Rapids il a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre lui Houston Dynamo en tant que local et le Minnesota United à domicile, respectivement 3-1 et 3-2, il compte donc profiter de la dynamique gagnante dans le stade de la Los Angeles FC. Avant ce match, le Colorado Rapids il avait remporté trois des cinq matchs disputés en Major League Soccer cette saison, marquant huit buts pour et six contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Los Angeles FC Il a réalisé un équilibre entre une victoire et un nul en deux matchs joués dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Colorado Rapids a un équilibre entre une victoire et un match nul en deux matchs joués, de sorte que les joueurs du Los Angeles FC Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Banc of CaliforniaEn fait, les chiffres montrent deux victoires en faveur de la Los Angeles FC. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Colorado RapidsEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Los Angeles FC et le Colorado Rapids Dans ce concours, il a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminé sur un résultat de 3-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la Los Angeles FC avec une différence de cinq points. Les locaux viennent à la réunion en treizième position et avec cinq points dans le casier. De leur côté, les visiteurs ont 10 points et occupent la quatrième position du tournoi.