9e journée de la MX Opening League : avant le match de Chivas Guadalajara

18/09/21

Le à 04:15 CEST

Dimanche prochain au Stade d’Akron à 04h00, le Chivas Guadalajara et le Pachuca lors de la 9e journée de la MX Opening League.

Les Chivas Guadalajara Il affronte le match de la neuvième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Pumas UNAM à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des huit matchs disputés jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Pachuca il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Toluca, alors il cherchera à triompher du Chivas Guadalajara pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté deux.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Chivas Guadalajara ils ont gagné une fois, ont été battus deux fois et ont fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus de chances que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Pachuca a un bilan d’une victoire, deux défaites et un nul en quatre matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Chivas Guadalajara.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Chivas GuadalajaraEn fait, les chiffres montrent huit défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe visiteuse accumule six matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur contre Chivas Guadalajara. Le dernier match auquel ils ont joué Chivas Guadalajara et le Pachuca dans cette compétition a eu lieu en mai 2021 et s’est terminée par un résultat de 4-2 pour le Pachuca.