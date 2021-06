9th Circuit Judge Rules Star Wars ‘Mediocre and Schlocky’ .

Les décisions rendues par la Cour d’appel du neuvième circuit font très souvent l’objet d’articles de journaux, de programmes câblés, de politique et d’actualités en général. Habituellement, cependant, ce n’est pas l’étoffe des frénésie de fandom de science-fiction.

Cette semaine, cependant, un avis du juge du neuvième circuit Kenneth K. Lee est toutes ces choses, après avoir pesé « comme une question de droit » pour emprunter à l’avocat Ted Franckle tweet de Georges Lucas, Disney, l’émission télévisée The Bachelor et la relative schlockiness des suites de Star Wars.

Dans Briseño c. Henderson concernant la promesse de ConAgra de ne pas utiliser « 100 % naturel » dans la commercialisation de l’huile Wesson, la décision du juge Lee soutient que, parce que la société n’est plus propriétaire de la marque, « cette promesse est à peu près aussi significative et durable qu’une proposition dans la version finale. Cérémonie de la rose sur le Bachelor.

Cette salve d’ouverture de la culture pop n’était rien comparée à sa remarque ultérieure.

“ConAgra a donc essentiellement accepté de ne pas faire quelque chose sur lequel il n’a pas le pouvoir de faire”, a écrit le juge Lee. “C’est comme si George Lucas ne promettait plus de suites médiocres et schlocky de Star Wars peu de temps après avoir vendu la franchise à Disney. Une telle promesse serait illusoire.

Mais le vrai sabre laser à l’intestin était dans la note de bas de page.



Ootini !!!

Law.com a demandé dans un titre si les références étaient “Cool or Cringe” alors que l’histoire montait en flèche à travers les médias sociaux et sur des sites comme . et Bounding Into Comics qui pourraient normalement ne pas discuter des décisions du neuvième circuit.

Bien que la Force Lightning qui a frappé Disney ait produit le grésillement le plus social, Lee a également réussi à citer la comédie musicale Hamilton, et l’opinion s’est en fait ouverte par une référence oblique à un Matthew McConaughey film.

« Nous pouvons peut-être résumer cette affaire par « Comment perdre un règlement d’action collective de 10 manières » », lit-on à la première ligne.

Ce n’était pas seulement une opinion, ce juge avait des opinions. Peut-être que d’autres tribunaux devraient se pencher sur ce type de cadrage. Je peux penser à quelques cas récents où Dark Vador aurait été une métaphore appropriée. Il n’a jamais fait confiance aux urnes, après tout.

