9to5Rewards : 10 % de réduction sur le hub et la station d’accueil ALOGIC BLAZE + cadeau MacBook Pro

Il est encore temps de participer pour gagner le dernier MacBook Pro M1 d’Apple offert par ALOGIC. Pour une durée limitée, vous pouvez également obtenir 10 % de réduction sur le nouveau ALOGIC Blaze Hub et Dock avec le code ALOGIC10. Rendez-vous ci-dessous pour regarder de plus près et pour participer au concours maintenant.

ALOGIC Blaze Dock & Hub

La station d’accueil BLAZE dispose de trois ports USB-C/Thunderbolt en aval qui prennent en charge des vitesses de transfert de données exceptionnellement rapides [up to 40Gbps], permettant aux utilisateurs finaux de connecter en série d’autres accessoires Thunderbolt ou de connecter jusqu’à deux écrans externes 4K à 60 Hz. Il contient également trois ports USB-A [10Gbps] et un port USB-A pour le chargement des appareils mobiles [480Mbps], ainsi qu’une alimentation de 96 W pour le chargement, Gigabit Ethernet, des connexions casque/microphone et un lecteur de carte SD 4.0.

Le BLAZE Hub est l’un des docks Thunderbolt 4 les plus compacts et les plus puissants du marché. Comme le BLAZE Dock, il est construit avec trois ports USB-C/Thunderbolt en aval pour un transfert de données effréné, une connectivité d’accessoire Thunderbolt et une prise en charge d’affichage époustouflante. Cependant, le Hub à prix compétitif dispose d’une suite plus sélective de ports USB, ce qui en fait un bon choix pour les postes de travail déjà connectés à une suite complète d’appareils sans fil.

Vous pouvez obtenir 10% de réduction sur le nouveau Blaze Dock and Hub maintenant pour une durée limitée avec le code ALOGIC10.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner le MacBook Pro M1 d’Apple (14 pouces, processeur 8 cœurs), entrez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters d’ALOGIC et de .. Assurez-vous de partager notre cadeau sur Facebook ou Twitter et suivez l’entreprise sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 janvier 2022. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et que vous ne voyez pas l’option d’entrer, cliquez ici.

Apple MacBook Pro

