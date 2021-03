9to5Rewards: Gagnez l’iPad Pro d’Apple d’ALOGIC [Giveaway]

Nous faisons équipe avec nos amis d’ALOGIC pour offrir le dernier iPad Pro 12,9 ″ d’Apple à un lecteur . chanceux. Vous pouvez également obtenir une réduction spéciale de 30% sur les nouveaux chargeurs muraux rapides USB-C de la société sur Amazon pour une durée limitée. Dirigez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi et pour entrer dans le cadeau.

Chargeurs muraux rapides ALOGIC USB-C

Utilisant la dernière technologie GaN, ALOGIC propose sa nouvelle gamme compacte et portable de chargeurs muraux USB-C rapides, y compris le modèle incroyablement petit de 100 W illustré ci-dessus. Avec une alimentation USB-C maximale de 100 W (20 V 5 A), les chargeurs muraux rapides ALOGIC offrent une alternative aux chargeurs Apple dans le plus petit boîtier possible. Environ 50% plus petits que les chargeurs traditionnels comme ceux d’Apple, les chargeurs muraux rapides ALOGIC fournissent la puissance maximale possible grâce à la norme USB Power Delivery, vous permettant de charger n’importe lequel de vos MacBook ou iPad à pleine vitesse. Disponibles en quatre modèles jusqu’à 100 W avec 1 à 4 ports, ils sont également livrés avec un câble de charge USB-C tressé de 2 m inclus.

Découvrez la gamme complète et obtenez 30% de réduction sur le chargeur mural ALOGIC Rapid USB-C sur Amazon pour une durée limitée [Amazon UK].

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner l’iPad Pro 12,9 ″ d’Apple (128 Go, Wifi + Cellular), entrez votre nom et votre adresse e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail) pour vous inscrire aux newsletters d’ALOGIC et de .. Assurez-vous de suivre ALOGIC sur Facebook et Twitter pour les dernières mises à jour. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 5 avril 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement. Si vous visualisez ceci sur mobile et ne voyez pas l’option pour entrer, cliquez ici.

IPad Pro 12,9 pouces d’Apple

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: