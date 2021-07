9X Media nomme Ajay Bedi au poste de vice-président des ventes et directeur de succursale pour la région du Nord

Avec une carrière de plus de 18 ans, Ajay Bedi possède une riche expérience dans le développement de nouvelles affaires, les ventes et le marketing, les alliances stratégiques, la gestion des comptes clés et la gestion d’équipe.

Réseau de télévision musicale 9X Media Pvt. Ltd a nommé Ajay Bedi en tant que vice-président des ventes et chef de succursale pour la région du Nord. Dans son nouveau rôle, Bedi serait chargé de diriger l’équipe des ventes/solutions de marque de FCT pour atteindre les objectifs de revenus. Il aidera les marques à se connecter avec leurs consommateurs en offrant des propriétés de marque innovantes avec une meilleure durée de conservation. Il encadrera et conseillera également l’équipe dans l’établissement de nouvelles relations avec diverses industries qui contribueront avec succès aux revenus globaux et à la croissance du réseau.

« Les blocages fréquents ont eu un impact déterminant sur le comportement des consommateurs et donc également sur les campagnes de la marque. Chez 9X Media, nous sommes prêts à embrasser la nouvelle réalité en fournissant aux clients des solutions multimédias intégrées de pointe tout en offrant une large portée que nos canaux offrent dans toutes les zones géographiques. L’intégration d’Ajay Bedi assurera non seulement de meilleures relations avec les clients sur les marchés du nord, mais contribuera également à l’expansion du marché. » Alok Nair, directeur des revenus de 9X Media Network, a déclaré.

Avec plus de 18 ans d’expérience, Ajay Bedi a travaillé dans divers domaines, notamment le développement de nouvelles affaires, les ventes et le marketing, les alliances stratégiques, la gestion des comptes clés et la gestion d’équipe. Avant de rejoindre 9X Media, Ajay Bedi a travaillé pour de nombreuses marques de médias réputées, notamment Colors (Viacom18), UTV Bindass, Zee Entertainment et Radio Mirchi. Son expertise dans l’accélération de la croissance des revenus dans des environnements hautement concurrentiels, le développement de nouveaux marchés et un excellent engagement client ont permis de capturer des revenus potentiels pour le ou les canaux.

Les marques sont toujours à la recherche de solutions innovantes pour se connecter et interagir avec les consommateurs et recherchent également une large portée pour leurs campagnes, a déclaré Ajay Bedi. « Le contenu centré sur les jeunes de 9X Media et la large portée sur HSM (Hindi Speaking Market) via les chaînes de télévision musicales populaires offrent aux clients une excellente plate-forme pour avoir des engagements uniques, utiles et divertissants avec leurs consommateurs », a-t-il ajouté.

