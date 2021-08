À 17 % en juillet, la génération de factures électroniques de TPS au plus haut en quatre mois

Grâce à l’assouplissement des blocages induits par Covid, la génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 5,5 crore en juin contre 4 crore en mai. Environ 5,9 crores de factures électroniques ont été générés en avril.

La génération de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) a atteint 6,42 crores en juillet, le plus haut en quatre mois et 17% de plus qu’en juin, indiquant une reprise soutenue de la reprise économique.

La production quotidienne moyenne de factures électroniques était de 24,3 lakh au cours des six derniers jours de juillet, contre 20,2 lakh au cours de la semaine terminée le 25 juillet, 20,4 lakh la semaine précédente et 19,24 lakh au cours des 11 premiers jours de juillet.

L’augmentation de la production de factures électroniques se reflétera également dans les recettes de la TPS. Les perceptions de la TPS ont atteint un impressionnant crore de 1,16 lakh en juillet (principalement des transactions en juin), en hausse d’un tiers sur un an et un quart sur un mois, reflétant une reprise économique intelligente après la deuxième vague de Covid-19. Le fait qu’en juillet, la génération quotidienne moyenne de factures électroniques était plus élevée qu’en mai-juin, cela indique que les collectes d’août (à partir des ventes de juillet) pourraient être encore plus élevées.

D’autres données à haute fréquence indiquent également un rebond des activités économiques. L’activité manufacturière indienne a progressé à son rythme le plus rapide en trois mois en juillet (indice des directeurs d’achat Nikkei Manufacturing), inversant une contraction en juin, alors que les États assouplissaient les restrictions localisées imposées à la suite de la deuxième vague de Covid.

Les exportations de marchandises ont également bondi de 48 % en juillet par rapport à l’année précédente et de 34 % par rapport au niveau d’avant la pandémie (juillet 2019), grâce à une forte demande des marchés clés et à une hausse des prix mondiaux des matières premières. De même, les expéditions en gros des constructeurs automobiles se sont accélérées en juillet. Maruti Suzuki, Hyundai Motors, Tata Motors et Toyota Kirloskar ont tous fait état d’une forte croissance non seulement par rapport à juillet 2020 ou juin 2021, mais même par rapport à juillet 2019, la nouvelle référence.

Grâce aux mesures prises pour améliorer la conformité et à un déplacement des entreprises loin du secteur informel, la TPS semble commencer à produire la productivité des revenus que ses partisans lui attribuaient. Même si le taux moyen pondéré de la TPS continue d’être d’environ 11% par rapport au taux de revenu neutre calculé de 15% ou à peu près et que des éléments majeurs comme les carburants automobiles sont toujours en dehors du net de la TPS, les collectes ont montré une augmentation pendant plusieurs mois jusqu’à la deuxième vague de la pandémie frapper les entreprises.