À 20 %, le rythme d’investissement des CPSE est honorable, mais inférieur à l’objectif

Les dépenses en capital des grandes entités du secteur public central – sociétés et entreprises – ont augmenté de 19% sur un an pour atteindre 3,1 lakh crore au cours des huit premiers mois de l’exercice en cours, ont déclaré des sources officielles à FE.

Les dépenses d’investissement de ces entités gérées par l’État, chacune avec un budget d’investissement annuel de plus de 500 crores de roupies, représentaient 52% de leur objectif global de dépenses en capital de 5,96 crores de lakh de roupies pour l’exercice 22 d’avril à novembre. Alors que ces quelque 40 grandes CPSE et entreprises départementales manqueront à coup sûr la directive du ministère des Finances d’atteindre 90 % de leur objectif d’ici décembre, elles doivent accélérer leurs investissements au cours des quatre mois restants de l’exercice 22 pour atteindre l’objectif de croissance annuelle de 30 %.

Les dépenses d’investissement mesurées par la formation brute de capital fixe (FBCF) ont augmenté de 11% au T2FY22 par rapport à leur niveau au T2FY21 et de 1,5% par rapport à leur niveau au 2TFY20. Une dynamique continue des dépenses en capital du Centre, des CPSE et des États est nécessaire pour pousser la FBCF, car la faible utilisation des capacités et les incertitudes persistantes concernant la pandémie dissuadent les investisseurs privés de franchir le pas.

En avril-novembre de l’exercice 22, les chemins de fer ont été le plus gros investisseur en déployant des investissements d’environ 93 000 crores de Rs, soit 48% de son objectif annuel de 1,95 crore de Rs lakh. L’investissement des chemins de fer est en grande partie dans la pose de nouvelles lignes, le doublement des voies, l’augmentation des installations de trafic et la construction de rails sur les ponts/routes sous les ponts.

La National Highways Authority of India (NHAI) était le deuxième investisseur parmi les agences gérées par l’État avec un investissement de Rs 87 000 crore, soit 71% de l’objectif annuel de Rs 1,22 lakh crore. NHAI développe actuellement plusieurs autoroutes dont Delhi-Mumbai, Delhi-Katra, Bengaluru-Chennai et Delhi-Dehradun.

Le producteur d’électricité NTPC – qui construit une centrale thermique de 1 980 MW dans le nord de Karanpura, un projet électrique de 1 600 MW à Telangana, une centrale solaire de 300 MW à Nokhra et un projet solaire de 300 MW à Shimbhoo Ka Burj – a investi environ 16 000 crores de roupies ou 67 % de son objectif d’investissement annuel dans avril-novembre 2021.

Indian Oil Corporation, détaillant-raffineur de carburant, a investi environ 16 000 crores de roupies (56 % de l’objectif annuel). Il augmente la capacité de la raffinerie de Barauni de 6 millions de tonnes par an (MTPA) à 9 MTPA, celle de Panipat de 15 MTPA à 25 MTPA et celle de la raffinerie du Gujarat de 13,7 MTPA à 18 MTPA.

Au cours de la période, le CPSE pétrolier en amont, ONGC a déclaré des dépenses d’investissement d’environ Rs 14 500 crore, soit environ 49% de son objectif de dépenses d’investissement FY22 de Rs 29 800 crore. Le déploiement des dépenses d’investissement de l’explorateur pétrolier s’est principalement porté sur KG 98/2 Cluster II, la phase IV du redéveloppement du haut sud de Mumbai, l’extension de la durée de vie des plates-formes de puits et le projet de redéveloppement de la phase III de Heera.

Au cours des dernières années, les dépenses d’investissement des CPSE et autres agences sont restées solides. Capex par ces entités était de Rs 4,6 lakh crore ou 92% de l’objectif annuel pour FY21 ; c’était 4,3 % de plus que les dépenses en capital de ces entités au cours de l’EX20.

L’amélioration des revenus a aidé les États à maintenir un rythme soutenu d’investissements au cours des sept premiers mois de l’exercice en cours. Les données recueillies par FE de 16 États ont montré que ces États ont déclaré un investissement combiné de Rs 1,5 lakh crore en avril-octobre de l’exercice 22, en hausse de 70 % par rapport à l’année précédente, contre une baisse de 34 % au cours de la période correspondante de l’exercice 21. Les dépenses d’investissement du Centre en avril-octobre de l’exercice 22 s’élevaient à 2,53 lakh crore, soit une augmentation annuelle de 28%.

