À 26 ans, un début dans les charts country pour Merle Haggard

Merle Haggard était une entrée tardive dans les charts country, mais certaines des raisons sont bien connues. Entre 1957 et 1960, il a purgé près de trois ans pour cambriolage à San Quentin, cette installation qui sera plus tard rendue célèbre par une autre icône du pays, Johnny Cash. Mais le 28 décembre 1963, signé sur le petit label Tally, il entre pour la première fois dans le compte à rebours country avec « Chantez une chanson triste. »

La chanson a été écrite par Wynn Stewart, l’un des créateurs du son Bakersfield qui a grandi comme une alternative au modèle de production de plus en plus fluide de Nashville. Stewart était une figure familière de la scène country depuis le milieu des années 1950, faisant régulièrement des graphiques jusqu’à la fin des années 1970.

Alors que Haggard tentait de construire sa carrière et sa réputation à sa sortie de prison, il s’est assis avec le groupe de Stewart à la basse pendant que le leader était hors de la ville. Wynn a été suffisamment impressionné pour l’embaucher, et Merle a joué sur la version de Stewart de « Sing A Sad Song ».

Commencer son Tally en solo

Lorsque Haggard a décroché son propre contrat sur Tally, dirigé par les cousins ​​Lewis Tally et Fuzzy Owen, le morceau a été choisi comme son premier single. La distribution était par Fabor Records, et le single portait un crédit pour accompagnement par le Wynn Stewart Orchestra, retournant la faveur à Haggard.

Le morceau a fait ses débuts sur le palmarès Hot Country Singles de Billboard à 30 positions pour la dernière semaine de 1963 au n ° 29, peu de temps avant que l’enquête ne s’étende à 50 titres. Buck Owens était au milieu d’une course épique de 16 semaines au n ° 1 avec son single Capitol « Love’s Gonna Live Here ». Le 45 de Haggard a atteint la 19e place et il a placé trois autres singles Tally dans le classement. Il a décroché le Top 10 pour la première fois avec sa première signature « (My Friends Are Gonna Be) Strangers ».

À ce stade, les progrès de Haggard avaient été remarqués par Capitol, qui l’a persuadé (après une certaine réticence initiale et une loyauté envers Tally) de signer avec le major. Ils ont acquis ses premiers côtés, notamment « Sing A Sad Song » et « (My Friends Are Gonna Be) Strangers », qui sont tous deux apparus sur son premier album Strangers, sorti par Capitol en 1965 avec une sélection de nouveaux enregistrements. La sorcière était bel et bien opérationnelle.

