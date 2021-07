A 42 ans, Gael García sera à nouveau papa, aux côtés de Fernanda Aragonés

“Incroyable. C’est très amusant. J’ai laissé (environ) 12 ans s’écouler entre ma première grossesse et ma deuxième. Tomber à nouveau enceinte me réaffirme : je suis totalement différente de qui j’étais à 23 ans, même – ou surtout – émotionnellement. Pour a Par contre, lors de ma première grossesse, j’ai voyagé tout le temps.

“J’ai couru partout avec des talons, j’ai organisé une Fashion Week pendant que je préparais le petit-déjeuner. Cette fois, le processus a été plus… sérieux. J’ai donc déjà grandi”, a-t-il déclaré. Fernanda de la maturité avec laquelle il vit aujourd’hui qui est dans cette douce attente, à côté de Gaël.

Dans les photographies qui ornent la couverture et les intérieurs de L’Beauté, on voit Fernanda heureuse. (Karla Lisker)

Dans son entretien avec Inès Abouchard Léal, aragonais aceptó que lo que más la ha sorprendido de este segundo embarazo es lo “distinta que puede ser una experiencia de la otra. Siendo el mismo proceso biológico. El mismo cuerpo. La misma persona. Es como si desde la concepción el bebé impregnara su personalidad en toi”.

Aragonés fait la couverture de L’Beauté, dans son ‘The Love Your Body Issue’, juillet 2021. (Autorisation)

Dans les photographies qui ornent la couverture et les intérieurs de L’Beauté un Fernanda nous la voyons heureuse, puissante et consciente qu’elle apportera une nouvelle vie au monde : “Quand j’étais enceinte de ma première fille, je me sentais incroyablement en sécurité, calme et contente, mais détachée de mon corps.

“Comme si j’étais en pause et que je lui avais prêté mon corps. Tout était très nouveau et choquant pour moi. Cette fois, je ne m’attendais pas à ce qu’il adviendrait de mon corps. J’avais déjà une idée du chemin. , et ça m’a aidé à couler et à me condenser”, a accepté le journaliste.