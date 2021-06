A 48 ans, Oscar de la Hoya revient en boîte !

Oscar De La Hoya a annoncé que reviendra sur le ring pour un combat contre l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort.

De La Hoya, 48 ans, mettra fin à une retraite de près de 13 ans le 11 septembre à Las Vegas car ce qui est prévu est un match d’exhibition. Le retour de Golden Boy est soutenu par Triller, un service de médias sociaux qui s’est agressivement lancé dans les sports de combat l’année dernière.

Regarde aussi

De La Hoya n’a pas combattu depuis sa défaite contre Manny Pacquiao en décembre 2008. Le champion olympique de Barcelone 1992 était l’une des plus grandes attractions à la carte du sport à son apogée, remportant des titres mondiaux dans six divisions.

De la Hoya dans son dernier combat contre Pacquiao (2008).

De La Hoya, qui est également président de Golden Boy Promotions, a félicité Triller dans un communiqué pour son “modèle innovant de refonte de la boxe”.

Regarde aussi

Il n’a pas fallu longtemps à Triller pour prendre pied dans l’industrie de la boxe en promouvant des combats non conventionnels comme le spectacle divertissant entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. et le combat entre Jake Paul et le combattant d’arts martiaux mixtes Ben Askren. Les performances de Triller incluent des performances musicales et la société a déclaré qu’elle organiserait un festival de musique complet au retour de De La Hoya.

Regarde aussi

Qui sera le rival de De La Hoya ?

Belfort, 44 ans, était un champion des poids mi-lourds de l’UFC et a éliminé 12 adversaires pour se faire une réputation pour son coup de poing puissant. Le Brésilien n’a pas disputé de matchs d’arts martiaux mixtes depuis 2018 et a remporté son seul combat en tant que boxeur professionnel.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE