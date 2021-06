A 58 ans, Julio César Chávez revient à la boxe

in

Julio César Chavez, le meilleur boxeur mexicain de l’histoire, puni le portoricain Héctor Camacho Jr., fils de Macho Camacho, l’un de ses rivaux les plus féroces, dans le dernier combat de sa vie.

“Je tiens à vous dire merci beaucoup, Je ne vais pas remonter sur un ring dans une exposition, mon corps est déjà fatigué “, a déclaré Chávez, à 58 ans, après le combat historique.

Voir le meilleur du combat Chávez-Camacho

Julio César Chávez est revenu à la boxe à l’âge de 58 ans

Le meilleur boxeur mexicain de l’histoire, puni le portoricain Héctor Camacho Jr

Au stade Jalisco, dans la ville mexicaine de Guadalajara, les deux boxeurs ont disputé quatre rounds avec des masques. Chávez, vainqueur du titre mondial en super poids plume, poids léger et super léger, était toujours à l’attaque contre un Camacho Jr. qui a subi une punition.

Regarde aussi

Julio César Chávez a cherché à punir le foie du Portoricain, qui a essayé de répondre par des câlins et des combinaisons de têtes.

Julio César Chávez a combattu, à 58 ans, contre le Portoricain Héctor Camacho Jr dans une exposition “Hommage aux rois”. . / Francisco Guasco

Au quatrième tour, Chávez a voulu retirer son masque, mais sa famille ne l’a pas permis, terminait encore le combat d’exhibition contre le fils d’un de ses anciens rivaux.

Julio César Chávez a combattu, à 58 ans, contre le Portoricain Héctor Camacho Jr dans une exposition “Hommage aux rois”. .

Julio César Chávez a combattu, à 58 ans, contre le Portoricain Héctor Camacho Jr dans une exposition « Hommage aux rois ». Canelo était présent. .

Les enfants de Julio César Chávez ont également combattu



En plus de son combat, l’undercard mettait en vedette ses fils, Omar et Julio César Chávez Jr., ancien champion du monde des poids moyens.

La légende brésilienne des arts martiaux mixtes Anderson Silva a battu Chávez Jr. par décision partagée.

Regarde aussi

Julio César Chávez Jr a affronté le Brésilien Anderson Silva. .

Silva, qui a disputé son troisième combat en boxe, le premier depuis 2005, à 46 ans était confiant sur le ring, avec de bonnes combinaisons à la tête de Chávez Jr., qui s’est blessé au sourcil droit.

Regarde aussi

Le record de Silva était de deux victoires, une par KO et une défaite, tandis que Chávez Jr. a établi son record à 52 victoires, 34 fast-track, cinq défaites et un match nul.

Julio César Chávez Jr a affronté le Brésilien Anderson Silva. .

Ramón Inocente Álvarez, frère de Saúl Canelo Álvarez, a battu Omar Chávez par décision unanime, qui a laissé son record avec son record de 29 victoires, 16 par KO, huit défaites et trois nuls, tandis que Chávez a marqué 38 victoires, 25 par fast track, six défaites et un nul.

Johansen Álvarez, le neveu de Canelo, a fait ses débuts professionnels avec une victoire par TKO sur Erick Hernández.

Regarde aussi

À 17 ans, le super poids plume a décroché des coups puissants dès les premiers instants qui ont amené l’arbitre à arrêter le combat en moins de trois minutes contre son rival, qui a également vécu son premier combat en tant que professionnel.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE