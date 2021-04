À 83 ans, Anthony Hopkins remporte l’Oscar du meilleur acteur – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur britannique Anthony Hopkins a remporté son deuxième Oscar dimanche pour son portrait émotionnel d’un homme atteint de démence dans «The Father».

Hopkins, 83 ans, a une carrière de six décennies au cinéma, à la télévision et sur la scène, mais est peut-être mieux connu pour avoir joué le tueur brillant mais tordu Hannibal Lecter dans le thriller de 1991 “Silence of the Innocents”, pour lequel il a remporté son premier Oscar.

Sa victoire de meilleur acteur dimanche fait de lui le plus ancien artiste à remporter un Oscar, un honneur autrefois détenu par le regretté Christopher Plummer.

Dans «The Father», Hopkins joue un vieil homme qui refuse de recevoir l’aide de sa famille et qui commence à douter de ce qui est réel et imaginé. Le film est adapté d’une pièce de théâtre du même nom en 2012.

Source: Excelsior