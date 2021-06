À 96 ans, López Tarso ne pense pas à se retirer du métier d’acteur – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

A 96 ans, l’acteur mexicain Ignacio López Tarso s’apprête à remonter sur scène en personne et, pour ce faire, il est en cours de rééducation physique, a rapporté jeudi son fils Juan Ignacio Aranda.

López Tarso va bien à la maison, mais lors d’un examen de routine, le médecin a décidé que nous devions tous les deux nous renforcer mutuellement. La pandémie nous a rendus très sédentaires et la pièce ‘Une vie au théâtre’ est très exigeante, ni mon père ni moi ne sommes en condition physique pour le faire », a déclaré Aranda aux médias.

C’est pourquoi le premier acteur n’a pas pu se rendre à la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi, mais a réussi à envoyer un message d’affection avec le motif de son absence.

“Hier, j’ai vu le gériatre qui me surveille et il m’a recommandé une semaine de repos, si je ne sors pas et c’est ce que je vais faire”, a déclaré l’interprète à travers un audio qu’Aranda a partagé.

De plus, son fils a assuré que tous deux effectuent divers exercices physiques qui les aideront à effectuer le tour des travaux qui débutera le 3 juillet dans la ville de Cuernavaca, puis atteindront ceux de Toluca et Querétaro, tous dans le centre du Mexique. .

Comme son fils l’a expliqué, son père a commencé à utiliser un monte-escalier qu’il a dans sa chambre et ils lui ont également fait faire de petites promenades pour qu’il puisse peu à peu reprendre sa condition et supporter l’usure qu’entraîne une mise en scène.