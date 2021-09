À Algodoneros de Guasave, il y a du bon pitch : Roberto Espinoza

07/09/2021 à 19:23 CEST Il est rare qu’un consensus scientifique aussi important soit atteint que celui atteint aujourd’hui par un très grand groupe international de chercheurs en médecine. Hier, un total de 233 revues médicales (dont les plus importantes comme le New England Journal of Medicine ou The Lancet) ont publié un éditorial conjoint où […] More