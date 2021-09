A-Alpha Bio, spin-out de l’Université de Washington, décroche 20 millions de dollars pour une plate-forme de découverte de protéines

Les fondateurs d’A-Alpha Bio, David Younger (debout) et Randolph Lopez. (A-Alpha Bio Photo).

A-Alpha Bio construira un laboratoire dans le centre-ville de Seattle et renforcera son équipe d’apprentissage automatique avec un nouveau financement de 20 millions de dollars pour son opération d’identification de protéines thérapeutiques, a annoncé jeudi la société. Le Madrona Venture Group de Seattle, une entreprise axée sur la technologie et se spécialisant dans les sciences de la vie, a dirigé le cycle de la série A.

Le financement propulse la société d’une entreprise dérivée de l’Université de Washington financée par une subvention avec un financement de démarrage de 2,8 millions de dollars à une biotechnologie à part entière soutenant le développement de traitements potentiels pour COVID-19 et d’autres maladies.

Et plus l’entreprise analyse de protéines, mieux elle y parvient. A-Alpha Bio utilise les informations de ses ensembles de données pour entraîner ses algorithmes à prédire les interactions protéiques favorables.

« Au fil du temps, nous accumulons ces énormes référentiels de données sur les interactions protéiques que nous pouvons également utiliser avec des outils informatiques tels que l’apprentissage automatique pour mieux comprendre et concevoir les interactions protéiques », a déclaré le PDG David Younger dans une interview avec ..

Younger a fondé la société en 2017 avec le CTO Randolph Lopez en utilisant la technologie qu’ils ont aidé à développer alors qu’ils étaient chercheurs diplômés de l’Institute for Protein Design de l’UW.

La société de plate-forme de développement de médicaments combine des outils informatiques avec des expériences sur levures pour identifier des protéines potentiellement thérapeutiques. Il s’associe à des sociétés pharmaceutiques pour les aider à trouver les meilleurs agents à tester sur une gamme de conditions.

La technologie repose sur des pools de levures unicellulaires conçues pour exprimer diverses protéines ou fragments de protéines. Lorsque deux protéines interagissent, la levure fusionne et les protéines interagissant sont comptées. Le procédé peut identifier des interactions protéiques telles qu’un anticorps adhérant étroitement à une protéine virale.

Certaines techniques existantes peuvent mesurer la force des interactions protéiques avec plus de précision, mais ne fonctionnent qu’au niveau des protéines individuelles. Et encore d’autres méthodes peuvent détecter un volume élevé d’interactions protéiques, mais à une faible résolution.

A-Alpha Bio atteint le point idéal d’une grande précision et d’un débit élevé, a déclaré Younger.

“Historiquement, il y a eu ce compromis vraiment dramatique, où soit vous obtenez une haute qualité, soit vous obtenez une grande quantité, et il est très difficile de maximiser les deux”, a-t-il déclaré.

A-Alpha Bio a des partenariats avec trois grandes sociétés pharmaceutiques et vise plus. Il s’associe également à la Fondation Bill & Melinda Gates, à Twist Biopharma et à Lumen Biosciences, basée à Seattle, pour aider à développer des anticorps COVID-19, entre autres projets. Lumen cultive des protéines thérapeutiques dans l’algue spiruline et a récemment annoncé son intention de construire une nouvelle usine de production dans une ancienne boulangerie de Seattle.

La haute précision et le débit d’A-Alpha Bio lui confèrent un avantage sur les sociétés de technologie de plate-forme concurrentes, affirme Younger. D’autres sociétés dans l’espace incluent Adimab et Distributed Bio.

Younger et ses collègues ont récemment présenté leur technologie dans une étude identifiant des anticorps contre des variantes du virus COVID-19. De tels anticorps pourraient potentiellement être utilisés comme thérapies pour traiter la maladie.

Les chercheurs ont commencé avec des levures exprimant une variété d’anticorps ainsi que des protéines de différentes variantes virales. “Et nous les jetons tous dans un même pot, cartographions toutes les interactions, puis déterminons quels anticorps auront le bon profil”, a déclaré Younger. Le document apparaît dans le serveur de préimpression BioRxiv et n’a pas encore été évalué par des pairs.

Plateforme A-Alpha Bio. (A-Alpha Bio Graphic)

En plus d’identifier des anticorps, A-Alpha Bio se concentre sur la recherche de cibles pour les « colles moléculaires ». De telles « colles » relient une protéine cible à un autre type de protéine qui indique à la cellule d’éliminer la cible.

“C’est essentiellement un moyen de cibler des protéines particulières pour la dégradation”, a déclaré Younger. Et c’est aussi la base du médicament de chimiothérapie Revlimid. Revlimid a généré des milliards de dollars de revenus pour Celgene, une société de Bristol Myers Squibb, et a suscité un vif intérêt dans le domaine des «colles» moléculaires.

A-Alpha Bio s’appuie également sur les méthodes de calcul développées par l’IPD pour leur outil de prédiction du repliement des protéines. L’outil d’IPD, appelé Rose TTAFold, et un outil similaire développé par DeepMind ont récemment époustouflé la communauté des sciences de la vie par leur vitesse et leur précision dans la prédiction du repliement des protéines.

Ces outils ont été rendus possibles par des ensembles de données massifs existants sur le repliement de protéines connues, alors que les ensembles d’apprentissage pour prédire les interactions protéine-protéine sont encore limités. Mais A-Alpha Bio voit cela changer au fur et à mesure qu’il construit ses bases de données.

A-Alpha Bio peut mesurer des millions d’interactions protéiques en une seule expérience, a déclaré Younger, “Et donc avec ce volume de données, nous pouvons commencer à former des modèles d’apprentissage automatique qui apprennent essentiellement les règles de la liaison protéine-protéine.” Il a ajouté: “Notre vision est d’arriver à un point où nous pouvons essentiellement faire une prédiction d’anticorps anticorps in silico pour une cible donnée jamais vue auparavant.”

La combinaison de la science de laboratoire et des approches informatiques est un domaine d’investissement émergent pour Madrona, a déclaré le directeur général Matt McIlwain à ..

La société de capital-risque, vieille de plusieurs décennies, a traditionnellement investi dans des entreprises technologiques, mais soutient de plus en plus les entreprises à «l’intersection de l’innovation». Ces sociétés à l’interface entre la biologie et l’informatique et la science des données comprennent également Nautilus Biotechnology, TwinStrand Biosciences, Ozette et Terray Therapeutics.

“Alors que les progrès de l’apprentissage automatique, de la puissance de calcul et de l’automatisation des laboratoires humides convergent, nous nous attendons à voir encore plus d’entreprises aborder les problèmes de recherche de manière radicale”, a déclaré Chris Picardo, partenaire de McIlwain et Madrona, dans un article de blog sur le nouveau financement.

A-Alpha Bio compte actuellement 13 employés et prévoit de passer à environ 50 au cours des deux prochaines années tout en renforçant son équipe d’apprentissage automatique. Avant la pandémie, “Nous avions une conviction assez forte pour garder l’équipe aussi locale que possible”, a déclaré Younger.

Mais comme de nombreuses opérations, A-Alpha Bio a appris à fonctionner efficacement à distance et est ouverte à l’embauche hors site. Younger a déclaré: “Nous avons appris récemment que nous ne voulons en aucun cas sacrifier le talent.”

L’entreprise convertit également des bureaux existants dans le quartier de Belltown pour son nouveau laboratoire d’expériences sur la levure, une créature qui ne nécessite pas beaucoup d’entretien.

« L’un des avantages de travailler avec la levure en tant qu’organisme modèle est que nos besoins du point de vue de l’infrastructure sont très simples », a déclaré Younger, « Au lieu d’avoir à lutter bec et ongles avec d’autres sociétés de biotechnologie pour ce 1 % de postes vacants. un laboratoire à Seattle, nous pouvons déménager dans des bureaux et effectuer une conversion complète en un laboratoire qui répond à tous nos besoins.

La société est la dernière entreprise dérivée d’IPD à obtenir de nouveaux financements après la récente introduction en bourse d’Icosavax, une société développant des vaccins contre le COVID-19 et d’autres maladies.

Le financement de démarrage précédent était dirigé par OS Fund, et la société a également reçu une subvention de la Fondation Gates et de la National Science Foundation des États-Unis. Outre Madrona, les participants au tour de table de série A comprennent Perceptive Advisors et Lux Capital. McIlwain, qui est également membre du conseil d’administration du Fred Hutchinson Cancer Research Center, a rejoint le conseil consultatif de la société.