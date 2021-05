A $ AP Rocky confirme sa relation avec Rihanna: “ L’amour de ma vie ”

Après des mois de spéculation, A $ AP Rocky s’ouvre enfin sur ses sentiments pour sa petite amie, Rihanna.

Selon les rapports, Rocky, dont le vrai nom est Rakim Athelaston Mayers, a donné aux fans un aperçu de sa relation lors d’une interview avec le magazine GQ dans laquelle il appelle Rihanna «l’amour de ma vie» et «ma dame».

“[Relationships are] tellement mieux quand tu as le One », raconte-t-il au magazine la vie avec le chanteur de R&B de 33 ans avec qui il est lié de façon romantique depuis l’année dernière. «Elle équivaut probablement à un million des autres.»

LIRE LA SUITE: Shabazz Center annonce Malcolm X, fonds de bourses d’études Betty Shabazz

Samuel Hine, l’écrivain GQ affecté à la pièce, a également noté dans l’histoire que le Rocky est maintenant «à l’aise d’embrasser la monogamie».

«Dès que je l’élève, il commence à rayonner comme un adolescent dont le béguin vient d’accepter son invitation de bal. Je pouvais pratiquement entendre les anges chanter », écrit Hine.

«Je pense que quand tu sais, tu sais», concède le rappeur de 32 ans avant de le déclarer clairement. “C’est la bonne.”

En plus de partager un amour pour la musique et la haute couture, il semble que Rocky – dont le père a émigré de la Barbade aux États-Unis – partage également une patrie avec sa bien-aimée. Rihanna a toujours été fière de son héritage Bajan, il n’est donc pas surprenant que le duo ait été photographié ensemble sur l’île autour de Noël dernier.

PARIS, FRANCE – 21 JUIN: Rihanna et A $ AP Rocky assistent au défilé Louis Vuitton Menswear Printemps / Été 2019 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 21 juin 2018 à Paris, France. (Photo par Pascal Le Segretain / .)

«C’était comme un retour à la maison», dit-il en se remémorant l’expérience. “C’était fou. J’ai toujours imaginé ce que ce serait pour mon père, avant qu’il ne vienne en Amérique. Et j’ai pu visiter ces endroits, et croyez-le ou non, il y avait quelque chose de nostalgique à ce sujet. C’était étranger mais familier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à devenir père lui-même un jour, il répond: «Si c’est dans mon destin, absolument.

«Je pense que je suis déjà papa!», Taquine-t-il ensuite. «Tous ces mamans sont déjà mes fils – de quoi parle-t-on!»

LIRE LA SUITE: Billy Porter révèle qu’il est séropositif: “ La vérité est la guérison ”

Après avoir ri, il devient alors sérieux et se répète plus sérieusement, expliquant «Non, mais genre, je pense que je serais un père incroyable, remarquablement, globalement incroyable. J’aurais un enfant très mouche. Très.”

En plus de renverser le thé sur sa vie personnelle, l’artiste a également partagé quelques détails sur son approche de son nouvel album tant attendu, provisoirement intitulé All Smiles.

«Tout dépend de l’évolution», explique-t-il. «Si je fais toujours la même merde avec les mêmes sons, les mêmes barres et les mêmes visuels d’il y a des années, à quoi ça sert? Vous avez ce catalogue. Vous pouvez y revenir. »

Il admet que parfois il se laisse aller à lire ce que les critiques ont à dire sur sa musique, mais fait de son mieux pour tout prendre avec un grain de sel, concluant: «Je ne pense pas que ce soit vraiment ma préoccupation. Je serais confus, mec. Je veux juste faire de la bonne musique, c’est tout. Je veux me sentir bien à l’idée de le faire et je veux que les gens se sentent bien en l’entendant.

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager

Lien source

Le message A $ AP Rocky confirme la relation avec Rihanna: «L’amour de ma vie» est apparu en premier sur ..