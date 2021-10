A Bad Jobs Miss | Place des investisseurs

Le rapport étonnamment mauvais sur l’emploi… le rendement à 10 ans continue d’augmenter… le niveau de soutien que les investisseurs en or doivent surveiller

Eh bien, c’était décevant.

Vendredi dernier, nous avons appris que l’économie n’avait créé que 194 000 nouveaux emplois en septembre. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal en attendaient 500 000.

Il s’agit du deuxième mois consécutif de déception et du plus petit nombre d’emplois créés en neuf mois.

Cet échec amène certains investisseurs à se demander si cela retardera le moment où la Fed commencera à ralentir son programme d’achat d’obligations. Presque tout le monde s’y attendait le mois prochain.

Que cela se produise ou non, il est probable que le mauvais rapport sur l’emploi amènera la Fed à réfléchir à deux fois à toute politique de resserrement.

Pour plus de couleur sur le rapport, voici notre expert en hypercroissance, Luke Lango, de son Investisseur à un stade précoce Notes quotidiennes du vendredi :

La nouvelle est particulièrement déroutante car elle fait suite à la baisse des demandes de chômage hebdomadaires et à un solide rapport ADP sur l’emploi mercredi. C’était un rapport scandaleusement mauvais sur l’emploi. Pourtant, en réponse au rapport sur les mauvais emplois, le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté, principalement parce que le rapport sur l’emploi avait des indices d’inflation avec une augmentation de 0,6% du salaire horaire moyen meilleure que prévu. Et, contrairement à (jeudi), les actions ont principalement chuté à mesure que les rendements augmentaient.

***Cela souligne un point important à retenir concernant la hausse des rendements

La hausse des rendements ne signifie pas automatiquement que les actions vont baisser. Ce qui compte le plus pour la performance des actions, c’est ce qui motive l’augmentation des rendements.

Revenons à Luke sur ce point :

Avec un zoom arrière, il y a deux grands moteurs de rendement : la croissance économique et l’inflation. Lorsque les rendements augmentent à cause du premier, il s’agit d’une augmentation saine des rendements et d’une puissance des actions plus élevée. Lorsque les rendements augmentent à cause de ces derniers, il s’agit d’une hausse malsaine des rendements et les stocks baissent. (Jeudi dernier) a été une saine hausse des rendements. (Vendredi dernier) a été une hausse malsaine des rendements.

Si nous prenons une vue d’ensemble, Luke pense que la volatilité des actions d’aujourd’hui est en grande partie due au fait que le marché obligataire est le moteur du marché boursier. Les actions ont besoin d’éclaircissements sur la politique de la Fed, ainsi que de preuves que l’inflation s’atténue.

Pour le moment, nous n’en avons pas non plus. Les emplois manqués vendredi remettent en question le calendrier de la réduction de la Fed. Et nous n’avons pas de données concluantes suggérant que l’inflation diminue.

Cependant, voici Luke sur ce qui se passera lorsque ces conditions seront remplies :

Le marché obligataire se calmera et le marché boursier recommencera à fonctionner de manière indépendante, ce qui signifie que l’accent sera de nouveau mis sur les bénéfices et les fondamentaux… Dans l’ensemble, nous ne pouvons pas attendre que le marché boursier cesse de s’inspirer du marché obligataire.

En attendant, attendez-vous à plus de volatilité.

*** Pendant ce temps, l’or continue de se répéter et est dangereusement proche d’un niveau de support clé

Malgré des chiffres d’inflation discordants au cours des derniers trimestres, l’or continue d’être dans le coma.

Depuis qu’il a atteint un sommet en août 2020, le métal précieux a chuté d’environ 15 %. Et si son prix ne maintient pas un niveau de support clé, des pertes supplémentaires pourraient survenir rapidement.

Ci-dessous, nous examinons le graphique sur trois ans de l’or. J’ai ajouté sa ligne de support à long terme, qui est d’environ 1 700 $.

Source : StockCharts.com

Au moment où j’écris lundi, l’or se négocie à environ 3% au-dessus de ce niveau.

Maintenant, il y a deux dynamiques inquiétantes qui font que cet écart de 3% semble un peu trop mince pour le confort.

Tout d’abord, regardez ci-dessous le même graphique, mais cette fois, nous avons inclus deux lignes de tendance à long terme. Ce que vous voyez est un motif de compression en coin.

Source : StockCharts.com

Comme nous l’avons déjà noté ici dans le Digest, une étude de l’histoire du marché montre que les actifs effectuent souvent des mouvements importants après avoir traversé des périodes d’action de prix comprimée.

Plus récemment, nous avons attiré l’attention sur une configuration en coin de l’or au début du mois d’août, bien que ce coin ait couvert un horizon temporel plus court.

Nous avions raison sur le fait que l’or s’est échappé de ce coin avec un mouvement important – malheureusement, nous nous sommes trompés sur la direction. L’or a franchi le niveau de support que nous avions identifié (bien qu’il ait rapidement rebondi… puis est retombé).

En examinant la configuration en biseau à plus long terme ci-dessus, nous nous attendons à une forte sortie similaire de ce biseau. Malheureusement, étant donné que la tendance dominante des prix depuis l’été 2020 est «à la baisse», cela suggère que la direction de la rupture de coin sera vers le sud.

Si vous revenez à notre premier graphique, vous verrez que si l’or tombe en dessous de 1 700 $, il y a beaucoup de place pour baisser avant de trouver un nouveau support.

***Le deuxième détail inquiétant dans tout cela est le renforcement du dollar

À long terme, nous sommes inquiets pour le dollar étant donné les milliers de milliards de dollars que notre gouvernement a injectés dans l’économie.

Cependant, à plus court terme, le dollar a une dynamique haussière – et c’est mauvais pour l’or.

Voici notre spécialiste macro et rédacteur en chef d’Investment Report, Eric Fry :

Bien qu’il soit impossible de citer une raison précise pour laquelle le prix de l’or a baissé, la récente tendance haussière du dollar en est certainement une partie. Après avoir atteint un creux à 89,20 le 6 janvier, le Dollar Index a progressé de près de 5%. C’est un grand pas dans le monde des devises. Et comme l’or a tendance à évoluer en sens inverse du dollar, les récentes manières de gagner du billet vert ont engendré des pertes pour le marché de l’or.

Comme Eric vient de le faire remarquer, l’or et le dollar ont tendance à avoir une relation inverse. Lorsque l’un augmente en valeur, l’autre diminue généralement.

Vous pouvez voir ce jeu dynamique dans le tableau ci-dessous. Il compare l’or et le dollar au cours des 16 derniers mois.

Le prix de l’or est en noir, dans la partie supérieure du graphique. La valeur du dollar américain est en vert, dans la partie inférieure du graphique.

Remarquez comment ils ont tendance à se déplacer l’un en face de l’autre.

Source : StockCharts.com

Ci-dessous, nous regardons le dollar au cours des deux dernières années et demie.

Vous pouvez le voir doubler cette année. Et depuis mai, il montre en grande partie de la force ou de la consolidation.

Plus récemment, il est sorti de sa fourchette de négociation estivale entre 92 et 93.

Source : StockCharts.com

En fin de compte, le dollar montre une action technique haussière en ce moment. Traduction – mauvais pour l’or.

Une chose à souligner, cependant, est que les perspectives de l’or se retournent généralement lorsqu’il semble que tout espoir est perdu.

Voici Éric :

Le métal jaune enregistre à peine une impulsion pour le moment. La plupart des figures de cire à l’intérieur du musée Madame Tussauds semblent plus vivantes et réalistes. Mais c’est simplement ainsi que l’or se comporte de temps en temps. Il « ne fait rien » pendant des périodes si longues que les investisseurs commencent à douter qu’il puisse embuer un miroir. Peu à peu, ils tournent le dos au métal comateux et le laissent pour mort. Mais c’est généralement à peu près au moment où il prend vie.

Bien que nous soyons d’accord avec Eric, nous avons du mal à trouver un catalyseur immédiat qui aidera le prix de l’or dans un avenir immédiat – bien que nous espérons avoir tort.

En fin de compte, gardez un œil sur 1700 $. Si l’or ne parvient pas à maintenir ce niveau de prix, faites attention ci-dessous.

Nous continuerons à vous tenir au courant ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg