A bas le baseball majeur! ⋆ 10z viral

La Major League Baseball a décidé de punir la Géorgie pour sa nouvelle loi sur le vote en déplaçant le match des étoiles 2021 d’Atlanta. Comme John l’a expliqué ici, la nouvelle loi n’est pas raciste, comme les critiques se plaignent. En fait, cela augmente l’accès aux sondages.

Mais ce n’est pas vraiment le but. Le fait est que les dirigeants de la Major League Baseball devraient s’inquiéter de réparer leur jeu cassé et laisser les décisions de vote et d’autres questions politiques aux électeurs et à leurs représentants élus.

Je ne regarderai certainement pas le match des étoiles cette année. Je réfléchis à l’opportunité, après 65 ans en tant que fan, de dire adieu au baseball majeur. Au minimum, je ne m’attends plus jamais à payer un billet pour un match de championnat majeur. Peut-être que de nombreux autres conservateurs se comporteront de la même manière.

Le point ironique est que Stacey Abrams, Mme «droit de vote» elle-même, s’est opposée à punir la Géorgie pour sa nouvelle loi sur le vote. Il n’y a rien de principe dans sa position. C’est juste que, ayant finalement vu la Géorgie devenir un État 50-50, elle veut éviter le revers que pourrait causer un préjudice à l’État au nom du réveil.

Espérons que les électeurs géorgiens, qui se sont étouffés en 2020-2021, affronteront ce revers en 2022.