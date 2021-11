A Better Ubisoft pousse à des réformes plus tangibles

Groupe des droits des travailleurs Un meilleur Ubisoft fait pression pour un engagement plus solide de la part de l’éditeur en faveur des réformes du lieu de travail après que rien d’autre que des « assurances » ne soit venu de la direction qu’ils feraient mieux.

Dans une déclaration publiée par le groupe, A Better Ubisoft affirme que l’éditeur n’a pas dépassé le simple fait de reconnaître que les choses doivent changer. « 16 mois après qu’Ubisoft a été contraint de prendre des mesures limitées à la suite de publications publiques sur Twitter, vous parlez d' »une feuille de route stratégique de changement pour les RH » que vous » vous préparez à déployer « , ne donnant aucun délai de livraison ni aucune indication de ce que ces changements le seront », indique le communiqué.

A Better Ubisoft suggère également que les travailleurs aient besoin de faire entendre leur voix directement, et qu’on leur donne « une place à table » : « Vous suggérez que vous nous donnez une place à la table en relançant notre satisfaction globale des employés. Vous insistez sur la nécessité d’écouter tous les employés, mais malheureusement, lorsque la minorité des travailleurs est issue de milieux sous-représentés, leurs besoins et leurs préoccupations peuvent être occultés par des personnes qui ont peu de chances de faire face au harcèlement, à la discrimination ou à des abus. Le groupe cherche également à ce qu’Ubisoft cesse de promouvoir les agresseurs et de les déplacer entre les studios pour masquer leurs abus.

Par-dessus tout, la déclaration est ancrée dans un sentiment commun, espérons-le, d’arrêter les abus sous toutes leurs formes : « Nous espérons que vous convenez qu’aucun abus ne doit être toléré et que ceux d’entre nous qui sont les victimes, les journalistes et les témoins doivent être écoutés avec respect et n’a jamais été rejeté comme une préoccupation minoritaire. »

Depuis les enquêtes explosives de 2020 sur l’inconduite de plusieurs employés d’Ubisoft, il a été promis qu’il ferait mieux pour arrêter les abus dans l’entreprise. Mais il semble que ce soit aussi loin qu’ils soient allés sur la question, et A Better Ubisoft souhaite que l’éditeur fasse des progrès tangibles.