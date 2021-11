À bien des égards, l’Amérique sous Joe Biden semble juste terriblement à l’envers – RedState

Comme de nombreuses régions du pays, certaines régions de Los Angeles connaissent une augmentation importante de la criminalité, en particulier des agressions et des vols. Dans ces « crimes de suivi à domicile », les criminels s’occupent de restaurants chics, de boîtes de nuit, de magasins coûteux et de bijouteries.

Ils sélectionnent ensuite certains clients, en particulier des femmes, par exemple, portant des bijoux et des vêtements coûteux. Ils les suivent jusqu’aux parkings ou chez eux, attendent que les victimes apparaissent seules et sans surveillance, puis les menacent et les volent.

Naturellement, le service de police de LA a pris des mesures. Ne pas jalonner des zones pour repérer les harceleurs en attente. Ne pas verser d’unités supplémentaires très visibles dans les zones ciblées. Ne pas envoyer d’officiers leurres bien préparés.

Non, le problème du vol est devenu si grave que le LAPD a publié une note publique, oui, un message « coopérer et se conformer » aux citoyens respectueux des lois. Il a conseillé, entre autres conseils de lutte contre le crime :

Si vous êtes victime d’un vol, ne résistez pas aux suspects de vol ; coopérer et se conformer à leurs exigences.

Notre collègue Mike Miller avait ici tous les détails décevants. Les conseils de la police, par exemple, comprenaient : « Après un vol, appelez immédiatement le service de police en composant le 911. »

Les forces de l’ordre à travers le pays ont été attaquées au cours des deux dernières années et peuvent être un peu hésitantes à sembler énergiques. Sans aucun doute, la police offrant de tels conseils aux citoyens effrayés est clairement une bonne chose, même si elle est inadéquate et plutôt évidente : « Après un vol, appelez immédiatement le service de police en composant le 911. »

Mais c’est une stratégie plutôt passive pour faire face à une vague de crimes graves. Et ce n’est pas de nature à décourager la croissance et la propagation de la vague de criminalité. Ce qui – bonjour, Maison Blanche – affectera certainement les élections de mi-mandat de l’année prochaine, dans seulement 51 semaines.

C’est aussi une « stratégie » qui s’étend bien au-delà de la Californie. Tant de mesures de Biden sont à l’envers, ce qui n’a aucun sens commun. Pourtant, personne ne siffle. Il pense, par exemple, qu’injecter encore plus d’argent nouvellement imprimé dans l’économie guérira l’inflation.

Alors qu’il accepte les activités illégales comme un fait de la vie « Oh, oh, regardez ça » et ne fait rien d’efficace pour les arrêter.

Depuis que Biden a pris ses fonctions et a nommé Kamala Harris pour s’attaquer aux causes profondes de la crise à la frontière sud, des centaines de milliers d’étrangers illégaux ont afflué dans le pays sans retenue ni contrôle.

Au lieu de cela, l’administration Biden a discrètement volé et transporté ces contrevenants étrangers dans des villes dispersées à travers le pays, prétendument pour les suivre en vue d’une disposition ultérieure. Si vous pensez que cela arrivera un jour, j’ai un pont à vous vendre à Nuevo Laredo.

Maintenant est venu le mot que la foule de Biden « négocie » avec des milliers de ces illégaux pour leur verser à chacun des indemnités individuelles allant jusqu’à 450 000 $, plus d’un million de dollars pour certaines familles, pour mauvais traitements présumés à la frontière.

Alors, ignorez nos frontières nationales, enfreignez les lois sur l’immigration, esquivez les contrôles de santé et les règles de masque, et nous vous «punirons» avec d’immenses paiements en espèces de l’argent des contribuables.

Sous le mandat de vaccin de l’employeur de Biden, les Américains qui refusent de se faire vacciner contre le COVID pour une raison quelconque sont sur le point de perdre leur emploi et leur revenu familial.

Plus tôt cet automne, comme autre exemple, Joe Biden a annoncé qu’il allait mettre fin à la caution en espèces pour les personnes accusées de crimes violents.

Selon la pensée du président, cela est nécessaire pour améliorer l’équité sociale car pourquoi les personnes accusées de crimes violents devraient-elles verser une caution en espèces, alors que d’autres citoyens peuvent se promener librement sans caution simplement parce qu’ils ne sont pas accusés d’avoir tué quelqu’un ?

Tant de ces actions absurdes se produisent sous Biden – par exemple, retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan avant d’évacuer des milliers d’Américains et de civils en danger – vous devez vous demander si toutes ces erreurs apparentes sont vraiment une coïncidence.

Pendant la pandémie, des milliers de détenus à travers le pays ont été libérés plus tôt. La raison invoquée : afin qu’ils n’aient pas le COVID-19 en prison. Bien que la vérité soit qu’ils étaient tout aussi susceptibles de tomber malades en dehors de la prison. Et – oh, regardez – être totalement en liberté a permis à certains de commettre de nouveaux crimes, alors qu’ils auraient dû purger une peine pour des crimes précédents.

Plus tôt ce mois-ci, Joe Biden s’est rendu à un sommet des Nations Unies sur le climat en Europe pour, entre autres, se vanter de tout ce qu’il fait pour réduire les émissions américaines de gaz à effet de serre. Il a volé là-bas dans un Boeing 747 et a emmené un entourage de la moitié de son cabinet, ainsi que des dizaines d’aides qui ont nécessité trois autres avions de ligne du gouvernement.

Il y avait également un nombre inconnu d’avions de transport de passagers et de fret pour transporter des agents des services secrets et des flottes d’automobiles. À Rome, le cortège de Biden contenait 80 véhicules.

En Californie, le gouvernement de l’État est passé à l’action pour lutter contre la menace environnementale des minuscules bouteilles de shampoing dans les chambres d’hôtel. Tout ça parce que, en plastique. Alors que les gouvernements locaux de l’État, comme Los Angeles et San Francisco, ont renoncé au vol à l’étalage. Ils ont annoncé publiquement qu’ils ne poursuivraient pas de tels vols de marchandises d’une valeur inférieure à 1 000 $.

Le résultat – bon sang, si seulement quelqu’un avait pu voir cela venir – a été une forte augmentation des incidents de vol à l’étalage de marchandises d’une valeur inférieure à 1 000 $. À tel point que Walgreen’s a annoncé la fermeture de magasins à partir de réseaux de vol organisés.

J’étais dans une pharmacie de la région de Los Angeles il n’y a pas longtemps quand l’alarme antivol a retenti. Le directeur – je l’appellerai Bob – a couru par la porte d’entrée. Là, un jeune couple attendait patiemment. L’homme a rendu quelques articles, dont un bonnet de laine. La femme ne dit rien.

De retour à l’intérieur, j’ai demandé à Bob si cela arrivait souvent ? Plusieurs fois par jour. « Cela me semble organisé, dit-il. « Le gars n’a toujours que quelques petites choses. La fille avait probablement quelques centaines de dollars de notre maquillage sur elle.

A qui signalez-vous cela ? J’ai demandé.

Bob parut surpris. « Personne! Je dois être très prudent. »

Prudent? Pourquoi?

Il a dit : « Mes patrons ne veulent pas que je leur crée des problèmes pour un vol à l’étalage qui effraie les clients, et de toute façon, personne ne va poursuivre.

Alors, mettons les choses au clair. Deux personnes volent des marchandises d’une valeur d’au moins quelques centaines de dollars et marchent. Ils sont libres de clôturer les objets volés dans la rue ou de les remettre aux chefs de gangs pour une coupe.

La seule personne confrontée à des conséquences est le gérant respectueux des lois, s’il essaie d’arrêter l’activité illégale ou s’il s’en prend aux contrevenants. Le reste d’entre nous couvrira les pertes liées à l’augmentation des prix.

Trop de choses comme celles-ci sont déjà devenues coquines dans l’Amérique de la présidence de Joe Biden.

Normalement, cette colonne hebdomadaire « Malcolm on the Right » se trouve derrière le paywall RedState. Cette semaine, ce n’est pas le cas, en tant que preuve lisible et encouragement à devenir membre VIP, ce qui vous donne plus d’accès. En vous rendant ici et en utilisant le code de réduction spécial « 2022 », vous bénéficiez de 40 % de réduction, la réduction la plus importante jamais réalisée. Cela revient à environ huit cents par jour pour lire et soutenir le meilleur commentaire conservateur en ligne. On se voit là-bas.