À bord du «super-yacht» Lamborghini de Conor McGregor d’une valeur de 4 millions de dollars avec 500 000 $ de personnalisation et seulement 63 fabriqués dans le monde

Conor McGregor est arrivé en Italie pour enfin récupérer son «super-yacht» Lamborghini personnalisé de 4 millions de dollars (2,91 millions de livres sterling).

L’ancien champion du monde UFC des deux poids a affiché pour la première fois des photos du géant en juillet, mais il est enfin prêt à être livré.

Le super-yacht est une chose de beauté

L’Irlandais a vu pour la première fois les plans du design l’année dernière

Actuellement en convalescence d’une fracture de la cheville subie lors de l’UFC 264 à Dustin Poirier, « The Notorious » est désormais l’heureux propriétaire du navire – décrit comme la « Supercar of the Seas ».

« Mon dernier week-end aux États-Unis avant de me rendre en Italie pour baptiser mon fils Rían au Vatican et prendre également livraison de mon nouveau yacht Lamborghini », a écrit McGregor sur Twitter. « Des moments de plaisir! »

Introduite à l’été 2020, la Lamborghini Tecnomar 63 a été construite par Tecnomar au siège du groupe italien Sea Group en Italie, à des prix commençant à 3,5 millions de dollars (2,55 millions de livres sterling).

Pas du genre à suivre la foule, McGregor aurait emballé la bête avec jusqu’à 500 000 $ (364 230 £) de personnalisation – principalement avec sa marque Proper Twelve.

L’inspiration pour le Tecnomar 63 est claire à voir

McGregor peut atteindre des vitesses de pointe de 63 nœuds grâce aux deux moteurs V12 MAN

Nul doute que « The Notorious » voudra tester les eaux instantanément

En effet, Proper Twelve se trouve sous la manette des gaz, avec le yacht peint en vert comme la bouteille elle-même. L’extérieur affiche également en évidence beaucoup de fibre de carbone exposée.

Alors qu’il n’y en a que 63 fabriqués dans le monde, McGregor s’est assuré de collectionner le 12e modèle de la série limitée.

Le Lambo est équipé de deux moteurs MAN V12 capables de produire 4 000 chevaux et de générer des vitesses de pointe de 63 nœuds.