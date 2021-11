A ce prix pour une ampoule connectée vous pouvez vous permettre d’attendre l’arrivée du stock

Le Cyber ​​Monday bat déjà son plein et vous cherchez peut-être des produits pour la maison intelligente à ajouter à votre collection croissante. Heureusement, les meilleures offres de maison intelligente du Cyber ​​Monday proposent toutes sortes de produits tels que des caméras, des sonnettes, des hubs et même des ampoules. Ce dernier est sans doute le moyen le plus simple d’ajouter une technologie de maison intelligente à votre espace de vie, et c’est certainement le plus subtil. À moins que quelqu’un ne sache exactement quoi chercher, ce ne serait pas plus sage. Et vous pouvez actuellement obtenir une fantastique ampoule intelligente LED Energizer pour seulement 7 $… si vous êtes prêt à attendre l’expédition.

B&H a actuellement l’ampoule intelligente LED Energizer A19 disponible à l’achat, mais l’expédition est prévue dans deux à quatre semaines. Cela dit, 7 $ est un prix difficile à battre, même s’il ne s’agit que d’une ampoule. Les ampoules comparables coûtent généralement un peu plus de 10 $ selon la marque, et Energizer est un nom auquel vous pouvez certainement faire confiance.

Ampoule intelligente à DEL Energizer A19



Cette ampoule intelligente Energizer dispose d’une température de couleur de 2700K, d’une connectivité Wi-Fi et d’une programmation personnalisée via l’application compatible avec Android et iOS. Contrôlez-le depuis n’importe où dans votre maison et sentez-vous mieux en sachant que vous économisez de l’électricité (et l’environnement) pendant que vous le faites. Les ampoules intelligentes peuvent vraiment éclairer une pièce.

7 $ chez B&H

Bien qu’elle ne soit peut-être pas aussi flashy que certaines autres ampoules – celle-ci ne peut pas changer de couleur, par exemple – c’est néanmoins une excellente ampoule intelligente qui s’intégrerait parfaitement dans la maison de n’importe qui. La lumière chaude imite un cadre plus accueillant et naturel, et elle est réglable via l’application Energizer. Il peut même fonctionner avec Alexa et Google Assistant avec activation vocale.

Et pendant que vous magasinez pour des produits pour la maison intelligente, pensez également à acheter des prises intelligentes. Vous pourrez également contrôler à distance la plupart des appareils qui y sont connectés avec Google Assistant ou Alexa.

