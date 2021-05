À Ceres: il y a beaucoup de buzz autour du marché du tourisme spatial

Alors que les sceptiques croient que le vrai tourisme spatial n’est pas seulement des décennies, mais peut être dans un siècle ou deux, étant donné la nécessité de perfectionner chaque maillon de la chaîne, et pas seulement l’hébergement.

Les voyages et le tourisme sont peut-être l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie aujourd’hui, mais nombreux sont ceux qui parient sur un grand renouveau. En effet, un si grand renouveau qu’ils attendent une clientèle pour des gîtes dans l’espace. Certes, l’industrie hôtelière lorgne le tourisme spatial depuis même avant l’atterrissage sur la Lune, comme le souligne le chroniqueur de Bloomberg, Adam Minter. Mais, maintenant – soudain, il semblerait presque – il y a tellement de traction sur ce front que planifier de siroter une pina-colada et de «profiter du soleil», depuis l’orbite terrestre basse, ne semble pas ridicule dans une conversation avec des participants non intoxiqués. En mars, la start-up américaine The Gateway Foundation a annoncé qu’elle lancerait le premier hôtel spatial commercial en 2027; sa station Voyager peut accueillir 280 invités et 112 membres d’équipage. Une autre société américaine, Axiom Space, lancera une station spatiale commerciale qui sera à la disposition des astronautes et des touristes spatiaux.

Alors que les sceptiques croient que le vrai tourisme spatial n’est pas seulement des décennies, mais peut être dans un siècle ou deux, étant donné la nécessité de perfectionner chaque maillon de la chaîne, et pas seulement l’hébergement. Mais, un lien crucial – le transport – voit déjà une action confiante, de Virgin Galactic à SpaceX, une poignée d’entreprises annonçant des plans dans le secteur et effectuant avec succès des essais. Au-delà de cela, de nombreuses entreprises expérimentent pour voir comment la technologie existante peut être réutilisée pour répondre aux besoins des voyages spatiaux commerciaux. Cela pourrait raccourcir considérablement les délais. Les coûts de tels voyages / tourisme? Au-delà de la poche de la plupart, certes, mais il y en a suffisamment qui veulent l’expérience – UBS estime que le marché du tourisme spatial vaudra 3 milliards de dollars d’ici 2030.

