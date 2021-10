La possible super bataille entre Emanuel Navarrete et Oscar Valdez a cessé d’être une utopie. Arum flaira l’affaire et n’hésita pas à la gérer. Comme nous l’expliquons dans la vidéo, si elle est donnée, la direction à elle seule renversera la tendance dans diverses carrières et résoudra les drames internes de Top Rank.

Et ce n’est pas une mince affaire, il y a cinq races impliquées dans une pièce dans le « plus pur style Arum » : Vaquero Navarrete, Oscar Valdez, Jamel Herring, Shakur Stevenson et Robson Conceição. Presque rien.