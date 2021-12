À cette époque, Biden a déclaré que les écoles de l’Iowa faisaient mieux que DC en raison de la faible population noire – RedState

BidenGaffes™. À peine une chose, étant donné la longue et légendaire histoire de Brandon de les fabriquer de manière spectaculaire. Cela dit, je me suis dit que puisque c’était la saison des fêtes, pourquoi ne pas lancer la Wayback Machine et profiter de l’une de ses gaffes racistes les plus mémorables ? Considérez-le comme un cadeau de votre humble expert.

Une gaffe géniale qui est revenue et a mordu Joe aux fesses lors de la campagne présidentielle de 2020.

Comme indiqué par Daily Wire, lorsque Biden a été interrogé par le Washington Post en 2007 sur l’écart entre les performances scolaires de l’Iowa par rapport aux écoles de Washington, DC, il a cité la forte population de Noirs et d’autres minorités dans la capitale nationale.

En réponse à la question, le malheureux Biden est devenu poétique, comme lui seul peut le faire. Ouais. L’essentiel, en cinq mots : moins de Noirs dans l’Iowa.

Il y a moins d’un pour cent de la population de l’Iowa qui est afro-américaine. Il y a probablement moins de quatre sur cinq pour cent qui sont des minorités. Qu’est-ce qu’il y a à Washington ? Alors écoutez, cela revient à ce avec quoi vous avez commencé, à quoi vous avez affaire.

Alors, qu’est-ce que tu dis, Joe ?

Biden étant Biden, quand il est dans un trou, il continue de creuser – plus vite et plus profondément.

Quand vous avez des enfants venant de foyers dysfonctionnels, quand vous avez des enfants venant de foyers où il n’y a pas de livres, où la mère dès leur naissance ne leur parle pas — par opposition à la mère de l’Iowa qui est assise là et leur parle, l’enfant commence avec un vocabulaire plus large de 300 mots à l’âge de trois ans. La moitié de cet écart d’éducation existe avant que l’enfant n’entre dans la salle de classe.

Nettoyage de l’allée six.

Comme c’est toujours le cas 14 ans plus tard, le personnel de Biden s’est précipité pour nettoyer son gâchis immédiatement après qu’il l’ait fait. Selon un rapport de CNN publié peu de temps après les commentaires de Biden, la campagne Biden « a rapidement cherché à clarifier les propos, affirmant dans un communiqué que le sénateur ne faisait pas une » distinction fondée sur la race « , mais plutôt une « socio-économique ». «

Comment puis-je mettre cela, avec tact? Quelle connerie complète de merde. Les commentaires racistes de Biden ont été bien documentés.

De son explosion de « léger accent indien » lors de la campagne présidentielle de 2008…

À son effort « beaucoup de Somaliens conduisant des taxis »…

À son « Nous choisissons la vérité sur les faits ! » déclaration, et au-delà.

Et cohérents tout au long des décennies de gaffe de Biden ont été les commentaires racistes, le plus récent effort insensé mémorable étant son tristement célèbre tir sur les électeurs noirs pendant la campagne présidentielle de 2020, suggérant que les Noirs, uniquement à cause de la couleur de leur peau, sont redevable de vivre sur la plantation libérale, sans poser de questions.

Et quand les Noirs conservateurs refusent de le faire ? Ils doivent être fustigés, ce qui est exactement ce que Biden a fait dans ses commentaires.

Et qui peut oublier Biden en disant :

« J’ai passé l’été dernier à parcourir les quartiers noirs de ma ville à essayer de faire comprendre aux hommes noirs qu’il n’est pas inhumain de porter un préservatif [and] faire comprendre aux femmes noires qu’elles peuvent dire non.

Joe Biden. Le cadeau qui continue à donner. Aux conservateurs.

Certaines choses – et des personnes nommées Joe Biden – ne changent jamais. Heureusement.

Oh, et tu es le bienvenu. Bonnes fêtes de fin d’année, RedStaters.