À cette époque, les stars de Chicago PD et de Chicago Med ont effectué un sauvetage réel, selon Jesse Lee Soffer

Mon histoire de fan préférée est en fait comme une rencontre de sauvetage réelle. J’étais sorti dîner avec Nick Gehlfuss, qui joue mon frère dans Chicago Med, et nous rentrions à pied du dîner et nous avons entendu des crissements de pneus derrière nous, comme à un pâté de maisons. Et ils avaient creusé pour la plomberie d’un bâtiment, il y avait comme un fossé de 10 pieds devant un bâtiment dans une rue principale de Chicago. Et une voiture y avait roulé sur le côté, et c’était vraiment effrayant. C’était un grave accident. Ils avaient heurté une autre voiture et se sont précipités, et Nick et moi – il joue un médecin sur Chicago Med – nous avons couru et il s’est dit : « Qu’est-ce qu’on fait ? Et j’étais comme, ‘Nous y allons, nous devons y aller.’ Et nous sommes passés à l’action. On a sauté dans le fossé et on a sorti cette femme. La voiture était sur le côté, nous l’avons sortie par la fenêtre du côté conducteur, en gros, et nous l’avons relevée.