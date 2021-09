À cette époque, Quantum Of Solace a tiré un Iron Man et a commencé à tourner le film de James Bond sans script

Nous savions que cela allait arriver et nous n’avions pas tout à fait compris le script. Nous n’avions pas encore de réalisateur. Et à l’autre bout, il y avait la, il devait y avoir une grève d’acteurs, la grève du SAG. Alors on s’est dit : ‘Si on n’y va pas maintenant, ce ne sera jamais-jamais un pays.’ Nous avons donc commencé à tourner sans script, ce qui n’est jamais une bonne idée. Mais le script a été rendu, et je me souviens de l’écrivain qui a rendu le script, puis a ramassé son chèque, puis a ramassé sa pancarte et s’est tenu à l’extérieur du studio en train de faire la grève. Quoi qu’il en soit, nous étions un peu foutus, et nous avons dû nous embrouiller et essayer de faire fonctionner l’histoire, et cela ne fonctionnait pas vraiment très bien. Mais vous savez, je repense au film, et vous savez, c’est toujours un bon film.