« A Checkered Past » est l’autobiographie sans limites du double vainqueur d’Indianapolis 500 et champion d’Indycar Al Unser Jnr. Alors que les batailles d’Unser contre la toxicomanie ont été bien documentées, « A Checkered Past » met constamment en évidence l’étendue de ses défis.

En tant que fils du quadruple vainqueur d’Indianapolis 500, Al Unser, et membre de la famille Unser, Al Jnr est issu d’une tradition de course automobile. Mieux connu pour ses succès dans la plus belle Indycar livrée de tous les temps (la machine Galles soutenue par Valvoline – ce n’est pas à débattre) et pour Penske, Unser était l’une des stars de l’Indycar pendant son ère florissante de la fin des années 80 à la fin des années 80. années nonante.

Il y a deux côtés distincts au livre – les passages du sport automobile, et en particulier certaines des informations en coulisses sont fascinantes. Les histoires derrière certaines des transactions contractuelles sont nettement plus franches que dans de nombreuses autobiographies de conducteurs, tandis que le chapitre sur le désastreux Indianapolis 500 de Penske en 1995 vaut à lui seul le prix d’admission. L’histoire de l’essai de Formule 1 d’Unser avec l’équipe Williams à la fin de 1991 est également révélatrice.

Il est clair que le côté moteur des choses est venu relativement facilement à Unser, tout comme le parrainage. Contrairement à de nombreux pilotes, il n’a vraiment eu à lutter pour un siège que bien plus tard dans sa carrière. À son apogée, Unser était un rêve de sponsors, mais cela n’est pas trop couvert, en partie parce que l’engagement positif des sponsors est tellement ancré dans le travail dans le sport américain.

Unser en 2018Ensuite, il y a le côté obscur. Les conducteurs d’Indycar de l’époque d’Unser n’étaient pas connus pour leur forme physique – beaucoup fumaient, buvaient et étaient loin de la salle de gym en tant que concept existentiel. Ce qui distingue Unser, de son propre aveu, c’est la mesure dans laquelle il a consommé de l’alcool et des drogues (marijuana et cocaïne) tout au long de sa carrière. Depuis ses premiers jours, Unser fumait régulièrement du cannabis entre les courses, avant de nettoyer pour les week-ends de course. Alors que sa relation avec son ex-femme Shelley devenait de plus en plus turbulente, cela s’est élargi pour inclure l’abus d’alcool et la cocaïne.

Une grande partie de cela s’est produit au sommet de sa carrière, alors qu’il était l’un des sportifs les plus connus d’Amérique – bien que la plupart se soient déroulés à la maison, cela est presque impensable dans l’environnement des médias sociaux d’aujourd’hui. La dureté avec laquelle Unser expose cela est choquante.

Tout a commencé à s’effondrer en 1999, lorsque Unser a été libéré par Penske après une saga de dépistage de drogue d’une saison qui l’a presque vu se retirer. À cette époque, feu Robin Miller a également commencé à travailler sur un article qui racontait abondamment la profondeur des problèmes d’Unser. Cette pièce de 2002 fait clairement encore rage et est référencée à plusieurs reprises.

Unser ne se retient pas de partager les détails saisissants de sa spirale descendante, qui est parfois extrêmement sombre. Au début de sa dernière tentative de sobriété, il n’y a pas encore tout à fait d’arc rédempteur pour Unser, car il reconnaît ouvertement qu’il doit progresser au jour le jour et éviter de faire les mauvais choix. De même, il est très ouvert sur le fait que sa motivation pour le livre est de partager son histoire et d’aider les autres.

Écrit en partenariat avec Jade Gurss, A Checkered Past est bien ficelé et parfaitement lisible. Il est également extraordinairement courageux, Unser laisse peu de non-dits et de non-partage, et pour cela, il devrait être applaudi.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Note des fans de course

Lisez toutes les critiques de livres de ..

« Al Unser Jnr : un passé mouvementé »

Auteur : Al Unser Jnr et Jade Gurss

Editeur : Octane Press

Publié: 2021

Pages : 320

Prix : 35 $ (environ 25,58 £)

ISBN : 9781642340457

CommentairesParcourir tous les avis

Partagez cet article de . avec votre réseau :