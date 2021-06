“A Cologne tu joues plus avec ton coeur”

11/06/2021 à 6h31 CEST

Le FC Barcelone a atterri ce jeudi quelques minutes avant quatre heures de l’après-midi à l’aéroport de Cologne, où ils ont déjà les armes en vue d’un Final Four dans lequel ils affronteront Nantes samedi en deuxième demi-finale à 18h00. Avant ils verront les visages en premier du PSG et de l’Aalborg.

Avec Aron Palmarsson entre les cotons et avec le capitaine Raúl Entrerríos quelque chose a « touché », Le rétablissement complet de Luka Cindric après une série de problèmes est la meilleure nouvelle pour une équipe du Barça qui aspire enfin à conquérir la “dixième” Coupe d’Europe tant attendue dans les adieux de Xavi Pascual, David Barrufet, Raúl Entrerríos et Cédric Sorhaindo, entre autres.

De l’hôtel de concentration à seulement un kilomètre de la Lanxess Arena, l’ambitieux défenseur central croate a parlé avec SPORT d’expliquer ses sentiments et d’être modérément optimiste en vertu du bon moment avec lequel l’équipe fait face à un défi qu’il a déjà réalisé en 2017 avec le Vardar. Rappelons que les Macédoniens ont éliminé le Barça en “demi” avec un but de Cindric lui-même sur la corne.

Le premier. Comment vas-tu?

J’ai eu beaucoup de petits soucis, mais je vais déjà très bien, sans gêne et en attendant le match contre Nantes.

Il a raté de nombreux entraînements… Et sur le plan physique ?

Je vais bien, vraiment, même si le physique n’est pas si important ici. Il se joue plus avec le cœur. Un Final Four est le meilleur.

Comment arrive l’équipe ?

L’ambiance est très bonne, surtout après la Coupe Asobal. Nous l’avons gagné et nous nous sommes entraînés très dur ces deux semaines. Il y a un super ‘feeling’ dans le vestiaire et nous sommes arrivés en pleine forme.

Cindric, avec Gonzalo avant de s’envoler pour Cologne

En 2017, il a remporté le titre avec Vardar, éliminer le Barça en demi-finale avec son but dans la dernière seconde. De quoi vous souvenez-vous ?

C’était incroyable. Nous sommes arrivés en tant qu’« étrangers ». C’était le premier Final Four pour Vardar, personne ne s’attendait à ce que nous gagnions et nous avons joué sans pression. C’était notre meilleur atout.

Lors des trois dernières éditions, il a perdu un but en demi-finale contre Montpellier, trois contre Kielce et il a perdu la dernière finale en tant que joueur du Barça…

Voici les quatre meilleurs d’Europe et pour nous c’est un succès d’arriver, car nous savons à quel point c’est difficile. Tout est possible au Lanxess. Vous pouvez gagner tous les matchs de la saison régulière, mais c’est très différent ici. Vous jouez le tout à 120 minutes et c’est tout.

Que pensez-vous de Nantes ?

C’est une très bonne équipe qui attaque très bien et arrive en pleine forme. Il vient de l’élimination de Veszprém et de Kielce, il a donc déjà montré qu’il sait se battre contre les « big boys ». Pour moi, son meilleur joueur est le gardien (Emil Nielsen, qui sera le Barça en 2022). Ils jouent du bon handball sans avoir de superstars comme par exemple le PSG et dominent l’attaque positionnelle et la contre-attaque.

Luka Cindric atteint les quatre derniers

Et toute la pression pour le Barça…

Ce n’est pas facile de jouer sous pression, mais nous ne sommes pas sous pression. On dit que nous sommes favoris et que nous jouons le meilleur handball, mais nous savons contre qui nous sommes et nous ne devons penser qu’à Nantes.

Avez-vous le sentiment que vous méritez de remporter ce titre ?

Oui, on a fait un super boulot ces deux saisons et on en parle beaucoup dans les vestiaires. Toute l’équipe et chaque joueur sont très clairs sur le fait que nous arrivons pour le titre, mais nous savons que pour gagner ici, vous devez très bien jouer et être prêt pour deux matchs très difficiles en deux jours. Ce n’est pas facile de jouer à ce niveau sans erreurs.

Ce sera l’adieu de Xavi Pascual. Comment l’équipe ressent-elle tout ce bruit autour de la section ?

Pour nous, c’était dur et très triste de savoir qu’ils partaient, mais c’est du sport. Pasqui a fait cette saison avec nous et se concentre sur le fait de nous vider l’esprit. Il veut arrêter tout ça et insiste pour que nous nous concentrions uniquement sur le Final Four et c’est très positif. Maintenant, c’est juste Cologne.

Luka Cindric veut sa deuxième Ligue des Champions

La Croatie a manqué de Jeux. Cela vous donne-t-il encore plus envie d’atteindre ces Champions ?

Oui, je dois tout donner ici, car ma saison est terminée. C’était très dur de savoir que je n’irai pas à Tokyo, car c’est le rêve de tout athlète. Il est temps de l’assumer et d’essayer de se venger de ce grand titre.

Un an plus tard, les fans sont déjà de retour aux Palau. Que leur diriez-vous quelques heures avant les demi-finales ?

Quand le public est revenu contre Elverum pour moi, c’était incroyable de ressentir à nouveau les fans et j’ai déjà dit lors de la conférence de presse que j’étais très heureux. Merci de toujours nous soutenir. Je sais que le handball n’est pas le premier sport du club, mais ils sont toujours avec nous et j’espère que nous pourrons gagner cette Ligue des champions pour eux.