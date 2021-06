À combien de services de streaming vidéo êtes-vous abonné ?

De nos jours, il existe une multitude de services de streaming vidéo parmi lesquels choisir. Bien qu’il soit économiquement logique de s’en tenir à une seule, il est souvent nécessaire de s’abonner à plusieurs pour suivre votre série préférée.

Si vous aimez les parcs et loisirs ou le bureau, vous devrez vous abonner à Peacock pour vous gaver des deux. Vous voulez regarder The Witcher ? Vous aurez besoin d’un abonnement Netflix pour cela. Pour suivre The Mandalorian, vous ne pouvez pas (légalement) le faire sans Disney Plus. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples de fragmentation de contenu entre les services de streaming.

Le contenu n’est peut-être pas la seule raison de choisir les services. Chaque service propose également son propre modèle de tarification, son bouquet de films et d’autres différenciateurs. Vous pouvez être intéressé à rejoindre un service particulier car il est moins cher ou propose une application pour votre plate-forme particulière. Cela peut se résumer à la convivialité de son interface utilisateur ou à l’efficacité de son service client.

Avec tout cela à l’esprit, nous voulons savoir de votre part à combien de services de streaming vous êtes actuellement abonné. Notez que nous nous concentrons uniquement sur les services de streaming vidéo avec ce sondage, pas sur les abonnements à la musique, aux jeux ou à d’autres contenus numériques.

