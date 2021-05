A confirmé le José Pedraza vs. Julian Rodríguez et le retour de Xander Zayas pour le Stevenson vs. Nakathila

Ancien champion du monde en deux divisions José «Sniper» Pedraza a jeté son dévolu sur un autre titre mondial. Pedraza, de Cidra, Porto Rico, affrontera les invaincus Julian «Hammer Hands» Rodríguez dans un combat de poids welter junior de 10 rounds le samedi 12 juin au Virgin Hotels Theatre de Las Vegas.

Le Pedraza vs. Rodriguez sera la co-principale caractéristique du long métrage en vedette dans la bataille pour le titre intérimaire des poids légers juniors de la WBO entre Shakur Stevenson et Jeremiah Nakathila. Les deux combats seront diffusés en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à 22 h HE / 19 h HP.

Dans les combats préliminaires, le prodige poids welter invaincu de Porto Rico Alex Zayas (8-0, 6 KOs) reviendra à l’ensogado dans un combat en six rounds. Zayas vient de remporter un KO au premier tour le 24 avril à Kissimmee, en Floride.

Dans une promotion Top Rank, les billets au prix de 200 $, 100 $, 75 $ et 50 $ seront mis en vente demain vendredi 14 mai à 12 h HP, et peuvent être achetés en visitant Etix.com.

“Il s’agit d’un match classique mettant en vedette un ancien champion du monde à Pedraza contre un jeune homme de Rodriguez, qui a hâte de montrer qu’il appartient au niveau mondial”, a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. “Je suis également ravi de voir Xander Zayas, qui a grandi à la fois en tant que jeune homme et combattant depuis que Top Rank l’a signé à l’âge de 16 ans.”

Pedraza (28-3, 13 KOs) a une fiche de 2-1 depuis qu’il est passé du poids léger, où il a remporté le titre mondial WBO contre Ray Beltran avant de se montrer court dans une confrontation à l’unification contre Vasiliy Lomachenko. Il a fait un début de poids welter junior défavorable quand il a perdu une décision unilatérale à José “Chon” Zepeda, mais a depuis pris des décisions unanimes sur Mikkel LesPierre et Javier Molina. Classé n ° 6 par la WBO, Pedraza espère qu’une victoire sur Rodriguez mènera à une autre chance de remporter le titre mondial.

«J’ai passé presque un an sans me battre. J’ai hâte de revenir sur le ring, de remporter une autre victoire qui apportera le bonheur à mon peuple », a déclaré Pedraza. «J’aime que ce combat soit contre un prétendant affamé comme Julián Rodríguez. J’ai toujours aimé l’idée d’affronter les meilleurs adversaires parce qu’ils font ressortir le meilleur de moi. Je sais qu’avec une grosse victoire le 12 juin, je me rapprocherai d’une chance pour le titre mondial. C’est pourquoi nous nous battons ».

Rodriguez (21-0, 14 KO), du comté de Bergen, NJ, est devenu professionnel en 2013 après une carrière amateur historique qui comprenait un titre national des Golden Gloves en 2013 et l’emporte sur l’ancien champion. Robert Easter Jr. a une fiche de 5-0, avec quatre KO, depuis son retour d’une mise à pied de près de deux ans en juillet 2019, y compris un KO au premier tour en août dernier contre Anthony Laureano, invaincu auparavant. Rodriguez a longtemps appelé à un combat contre un adversaire de renom, et s’il bat Pedraza, il entrera immédiatement dans les rangs des meilleurs prétendants à 140 livres.

Rodríguez a déclaré: «Je sais ce que j’apporte à la table. Il n’y a rien dans votre arsenal qui le fasse mieux que le mien. Il apporte l’expérience, mais ils l’ont brisée à plusieurs reprises. Cette opportunité était longue à venir. Je suis concentré. C’est difficile de regarder mes deux fils et de ne pas être déterminé à monter sur le ring et à casser les côtes de ce type. “

