« A Day At The Races »: Comment Queen a décroché la pole position

Suivant Une nuit à l’opéra, quoi d’autre, mais A Day At The Races. reine s’est une fois de plus inspiré des Marx Brothers et a reproduit la chronologie de leurs films, bien que, comme Roger Taylor l’a assuré aux téléspectateurs de Supersonic Saturday Scene, le prochain album ne s’appellerait pas Room Service ou Duck Soup.

Tout le groupe était de bonne humeur lorsque les sessions du nouvel album ont commencé en juillet 1976 au Manor avant que les mixages ne soient terminés une fois de plus à Sarm East, avec la post-production aux studios Wessex. Freddie Mercury était maintenant le fier récipiendaire de deux Ivor Novello Awards, pour « Killer Queen » et le scandaleusement complexe « Bohemian Rhapsody ». C’était le genre de reconnaissance de la part de ses pairs qui ont remboursé la dure greffe et ouvert de nouvelles portes.

Une combinaison gagnante

Et pourtant, des changements importants se préparaient. Roy Thomas Baker et les musiciens ont décidé qu’ils avaient voyagé assez loin ensemble. Entrez Mike Stone, l’ingénieur principal et associé technique de longue date dont les compétences de doublage avaient tellement impressionné sur « Bo Rap ». Très allié de Mercury, la présence discrète de Stone a permis un début détendu à ce qui s’avérerait être une combinaison gagnante de pop commerciale intelligente, bien qu’avec une pointe très sophistiquée, et le heavy metal caractéristique de Queen et un mélodisme d’influence classique. Le format a fonctionné à merveille puisque A Day At The Races est également passé à la première place au Royaume-Uni et s’est hissé dans le top 5 américain.

Avant sa sortie, Queen a effectué une courte tournée estivale de quatre jours, dont une apparition triomphale à Hyde Park à Londres. Le concert a été si bien suivi que la police a imposé un couvre-feu. Aucun problème de ce type à Édimbourg et à Cardiff n’a permis à ce public chanceux d’avoir également un aperçu du prochain single « Tie Your Mother Down ». Il y avait encore du changement dans l’air; ce seraient les dernières dates auxquelles Freddie arborait les cheveux longs et son vernis à ongles noir Biba.

Un Freddie Mercury en évolution

Freddie, toujours l’artiste, savait intuitivement qu’il était temps pour lui d’évoluer. Comme David Bowie a commenté plus tard: «De tous les artistes rock les plus théâtraux, Freddie est allé plus loin que les autres… il l’a dépassé. Et bien sûr, j’ai toujours admiré un homme qui porte des collants. Je ne l’ai vu en concert qu’une seule fois et comme on dit, c’était définitivement un homme qui pouvait tenir un public dans la paume de sa main. Dans les années à venir, Mercury serait en tête des sondages comme étant le plus grand leader du rock de tous les temps avec la voix à la hauteur de son intensité dramatique.

Pourtant, comme Freddie l’a dit de lui-même, « Quand je joue, je suis un extraverti, mais à l’intérieur je suis un homme complètement différent. » Un côté timide montré au monde extérieur lors de toute campagne de presse était contrebalancé par le mode de travail fiévreux de l’homme, et le temps passé au Manor dans l’Oxfordshire était rempli d’incidents alors que le perfectionniste en lui aidait à faire avancer le spectacle.

Souvent considérée comme le compagnon de son prédécesseur – à bien des égards, la paire peut être considérée comme une continuation, presque un double tardif – les commandes anticipées ont dépassé le demi-million et le LP a été le premier du groupe à faire l’objet d’une publicité télévisée – en utilisant des extraits du Spectacle de Hyde Park dès le début de l’automne. Fidèle à leur sens du plaisir, Queen a également fait la promotion de l’album avec une réunion de course à Kempton Park. Si c’était une affaire sérieuse, cela a fait des merveilles car A Day At The Races est allé directement à la première place.

L’ouverture rock parfaite

Et qu’avons-nous entendu alors que nous allions sous les ordres du starter ? La première autoproduction de Queen pour une chose, et un double poing merveilleusement diversifié et stimulant pour les distinguer de la concurrence. L’ouverture de Brian May, « Tie Your Mother Down », était l’ouverture rock parfaite. D’après une pièce d’adolescent qu’il avait écrite alors qu’il étudiait pour son doctorat. dans Astronomy en 1968, le combo de guitares acoustiques et électriques de May, accompagné de quelques slides fins, est égalé par l’une des voix les plus stridentes de Mercury ; il y a une autre scène de fond créée par May’s Shepard tone harmonium qui apparaîtra dans la finale de « Teo Torriate » et est utilisée comme introduction conçue pour créer un sentiment de résolution.

Côté riff, Brian rend hommage à son collègue guitariste Rory Gallagher dont le morceau de Taste « Morning Sun » était l’un de ses préférés. Les paroles, bien que quelque peu atypiques pour lui, avaient juste ce qu’il fallait d’humeur humoristique pour faire ressortir le meilleur de Mercury, qui a déclaré: «Peut-être qu’il (Brian) était dans l’une de ses humeurs vicieuses. Je pense qu’il essaie de me surpasser après ‘Death On Two Legs’ en fait.

« You Take My Breath Away » de Freddie a ravi les fans avec sa voix multicouche et son accompagnement au piano donnant au super-ballé une sensation de solo qui lui a permis de le jouer, non accompagné, à Hyde Park, où il a encouragé les fans à se joindre, pas ça ils avaient besoin de persuasion. Il est moins présent sur « Long Away », une autre chanson de Brian avec Roger Taylor fournissant la haute harmonie derrière une poussée de Burns électrique 12 cordes et une ligne mélodique qui a de doux échos de Byrds vintage et Beatles des moments. C’est une belle chose.

Le grand succès était sur le point d’arriver

Aussi nostalgique et nostalgique de « Long Way », ce qui suit est l’une des plus grandes observations sociales de Mercury, « The Millionaire Waltz », où le protagoniste se plaît à mélanger affaires et plaisir. Curieusement négligé et sous-estimé à l’époque, c’est un numéro perdu dans l’instant. Tout aussi digne d’être redécouvert est « You And I » acoustique de John Deacon, bien qu’il finira par remonter en tant que face B de « Tie Your Mother Down ». Peut-être que ces morceaux plus rythmés étaient la façon de respirer de Queen puisque le grand succès était sur le point d’arriver.

« Somebody To Love », bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une tentative de reproduire « Bohemian Rhapsody », a permis à l’écrivain – Mercury – et à son complice au bureau – Stone – d’avoir toute latitude avec un choral multipiste émouvant et à saveur de gospel. Pendant ce temps, le penchant lyrique ici était à cœur ouvert pour Mercure alors qu’il se débattait avec le salut personnel et la rédemption spirituelle. Avec un peu moins de 5 minutes, « Somebody To Love » était le single d’ouverture idéal de l’album et a zoomé sur #2. Avec ses clins d’œil au R&B, plus particulièrement à la période vintage « Queen of Soul » d’Aretha Franklin, cette chanson est devenue un favori instantané des fans et est un morceau aimé de tous.

Aventure nocturne décadente

« White Man » de Brian, un examen approfondi de la façon dont les Indiens d’Amérique étaient traités aux mains des colons européens, était une indication des nombreuses facettes que le groupe se sentait capable d’explorer. En revanche, « Good Old-Fashioned Lover Boy » de Freddie est une extravagance ragtime avec une atmosphère irrésistible à genoux et un frisson sexuel qui est encouragé par la voix sournoise, y compris la voix supplémentaire de Mike Stone. Vous pouvez entendre le plaisir du studio dans cet article – glam, music-hall et spirituel, il y a plus qu’une touche d’autobiographie dans cette aventure nocturne décadente.

« Drowse » de Roger était une sorte d’affaire solo puisque le batteur joue de la guitare rythmique et des timbales supplémentaires, mais Brian ajoute à nouveau la guitare slide à l’un des moments les plus inhabituels et discrets du groupe, avec ses références à Clint Eastwood, Jimi Hendrix, et Guillaume le Conquérant. Au total, une veine très endormie du dimanche après-midi de fantaisie anglaise traverse ce « Drowse ».

Après avoir été submergé par l’expérience japonaise lors de leur tournée là-bas, « Teo Torriate (Let Us Cling Together) » de Brian clôt l’album avec deux des couplets entièrement chantés en japonais ; il serait publié sur ce marché en tant que single. En plus de l’effet Tokyo, l’auteur ajoute également de l’harmonium et du piano en plastique au mélange, résultant en une conclusion vibrante et chaleureuse pour accentuer les paroles sages.

Sorti à temps pour le marché de Noël, le 10 décembre 1976, A Day At The Races a atteint le sommet des charts britanniques le 26 décembre et en a fait des artistes platine en Amérique.

Une fois de plus, les éléments aromatisés à l’opéra et à la torche de Queen sont passés au premier plan. Ils avaient franchi un autre obstacle avec aplomb. Et si tout cela ne suffisait pas, Groucho Marx a envoyé au groupe une note manuscrite pour les féliciter pour leur excellent goût.

A Day At The Races peut être acheté ici.