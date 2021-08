A Day To Remember annonce une tournée américaine à l’automne 2021 avec Asking Alexandria et Point North

UN JOUR POUR SE SOUVENIR a annoncé les détails de “La tournée de rentrée”, une manche nord-américaine qui devrait débuter cet automne. Marquage de la vente de platine Alimenté par Ramen le retour du groupe sur la route pour la première fois en deux ans, la tournée de six semaines produite par Pays vivant débute à Rochester, New York au Main Street Armory le 28 septembre et traverse les principaux marchés d’un océan à l’autre avant de se terminer avec deux dates dans l’État d’origine du groupe le 5 novembre à Hollywood, en Floride au Hard Rock Live Arena et Le 6 novembre à St. Augustine, en Floride, à l’amphithéâtre St. Augustine. DEMANDER A ALEXANDRIE et POINT NORD figureront en tant qu’invités spéciaux à toutes les dates. “La tournée de rentrée” marquera également notamment UN JOUR POUR SE SOUVENIRla première escapade de depuis l’arrivée de leur nouvel album acclamé “De rien”.

Les billets pour la tournée seront disponibles via un UN JOUR POUR SE SOUVENIR lancement de la prévente le mardi 3 août à 10h00 heure locale. Citi est la carte de crédit de prévente officielle de “La tournée de rentrée” et en tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 3 août à 10h00 heure locale jusqu’au Citi Divertissement. UNE Spotify la prévente suit le 4 août à 10h00 heure locale, tandis que les préventes locales commencent le 5 août à 10h00 heure locale. La mise en vente publique des billets débute le vendredi 6 août à 10 h, heure locale.

Récemment, UN JOUR POUR SE SOUVENIR a marqué son premier #1 à Active Rock avec “Tout ce dont nous avons besoin”. Il a déjà rassemblé plus de 20 millions de flux au total et plus de 2,2 millions de vues sur le clip. Co-écrit par UN JOUR POUR SE SOUVENIR‘s Jérémy McKinnon avec superstar multi-platine Jon Bellion, Nick Long et Collin “DOC” Bretagne, “Tout ce dont nous avons besoin” est une exhalation d’émotion discrète mais exaltante. “You’re Welcome” est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming, avec des packs de produits exclusifs et plusieurs variantes de vinyle du LP disponibles dans la boutique officielle du groupe.

Classé parmi les « albums rock les plus attendus de 2021 » par Forbes, Conséquence du son, Kerrang ! et plus, “De rien” est en grande partie produit par Colin “DOC” Britannique et le propre du groupe Jérémy McKinnon. La collection de 14 titres représente un autre grand pas en avant pour le quintette acclamé, et est mise en valeur par des singles “Mur de briques”, “Dégénéré”, “Rancœur” et “Lecteur d’esprit”. Parmi les autres albums remarquables, citons “suceur de sang”, qui ravage avec une intensité contagieuse, ainsi que “FYM”, qui jaillit de l’énergie punk à travers un refrain inoubliable. Le groupe montre sa polyvalence et son écriture aux multiples facettes avec des morceaux imposants de la taille d’un stade comme “Viva La Mexique”, tandis que “Tout ce dont nous avons besoin” clôt l’album sur une mélodie plaintive et une éloquence acoustique.

Plus tôt cette année, UN JOUR POUR SE SOUVENIR a dévoilé son tout premier événement de diffusion en direct acoustique, “Une journée inoubliable : en direct à l’Audio Compound”. Après avoir créé le flux sur leur chaîne YouTube officielle, le groupe a surpris le public du monde entier en publiant la performance de neuf chansons couvrant la carrière sous forme d’album live acoustique, “Vivre à l’Audio Compound”, qui est désormais disponible sur tous les DSP.

Des dates de tournée:

28 septembre – Rochester, NY – Main Street Armory*



29 septembre – Philadelphie, PA – Le Met



30 septembre – Washington, DC – L’hymne



02 octobre – West Springfield, MA – The Big E Arena*



04 octobre – New York, NY – Le toit du Pier 17



07 oct. – Sterling Heights, MI – Michigan Lottery Amphitheatre



08 oct. – Milwaukee, WI – Eagles Ballroom*



09 octobre – Chicago, IL – Salle de bal Byline Bank Aragon



11 octobre – Minneapolis, MN – The Armory



13 octobre – Denver, CO – Mission Ballroom*



14 octobre – Salt Lake City, UT – Le Grand Saltair



15 octobre – Reno, NV – Grand Sierra Casino



17 octobre – Las Vegas, NV – The Theatre at the Virgin Hotels Las Vegas



18 octobre – Paso Robles, Californie – Amphithéâtre Vina Robles



20 octobre – Los Angeles, Californie – Le Palladium



22 octobre – Phoenix, AZ – Théâtre fédéral de l’Arizona



24 octobre – New Braunfels, Texas – Amphithéâtre d’eau vive*



26 octobre – Dallas, Texas – Salle de bal côté sud



27 octobre – Houston, Texas – Bayou Music Center



29 octobre – Oklahoma City, OK – Le critère



30 octobre – Springfield, MO – O’Reilly Family Event Center*



01 novembre – Knoxville, TN – Knoxville Civic Auditorium



02 novembre – Columbia, SC – L’auditorium du canton



03 novembre – Atlanta, Géorgie – Coca Cola Roxy



05 novembre – Hollywood, Floride – Hard Rock Live



06 novembre – St. Augustine, FL – Amphithéâtre de St. Augustine

* Non-Pays vivant Date

Depuis sa création en 2003, UN JOUR POUR SE SOUVENIR tranquillement émergé comme le plus grand groupe underground du monde. Le groupe de Floride a affirmé ce statut en réalisant un album de platine, un album d’or, un single de platine et quatre singles d’or. Sans oublier que chaque enregistrement complet est monté au #1 sur le Panneau d’affichage Charts Rock, Indie et/ou Alternatif, avec 2016 “Mauvaises vibrations” s’inclinant à la deuxième place du Billboard 200. Ils ont enregistré des chiffres sans précédent pour un groupe de rock au 21e siècle, générant 850 millions Spotify cours d’eau, 500 millions Youtube vues et ventes de plus de trois millions d’unités. Ils ont également rempli des arènes lors de tournées continentales et attiré un public mondial composé de millions de personnes. Aditionellement, UN JOUR POUR SE SOUVENIR lancé avec succès leur propre Festival d’entraide en 2014, qui continue d’aller bien. De plus, tout le monde de Marshmello à PERCER LE VOILE les a sollicités pour des collaborations. Tout cela explique pourquoi Pierre roulante les a appelés « un artiste que vous devez connaître ».

UN JOUR POUR SE SOUVENIR est: Jérémy McKinnon (voix), Alex Shelnutt (tambours), Kévin Skaff (guitare, chant), Neil Westfall (guitare, chant) et Josué Woodard (basse).