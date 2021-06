A Day To Remember est numéro 1 sur Active Rock Radio avec “Tout ce dont nous avons besoin”

UN JOUR POUR SE SOUVENIR a pris la première place à l’Active Rock, atteignant le n ° 1 cette semaine Médibase graphique. Le single du groupe “Tout ce dont nous avons besoin”, qui figure sur UN JOUR POUR SE SOUVENIRle nouvel album de “De rien”, marque le premier numéro 1 du groupe de vente de platine au format. Co-écrit par UN JOUR POUR SE SOUVENIR‘s Jérémy McKinnon avec superstar multi-platine Jon Bellion, Nick Long et Collin “DOC” Bretagne, “Tout ce dont nous avons besoin” est une exhalation d’émotion discrète mais exaltante. “De rien” est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming, avec des packs de produits exclusifs et plusieurs variantes de vinyle du LP disponibles dans la boutique officielle du groupe.

McKinnon a commenté le moment marquant, en faisant remarquer aux fans: “Merci pour tout le soutien et votre rôle pour nous aider à en arriver là. C’est le meilleur que nous ayons jamais fait avec un single dans toute notre carrière, alors merci pour tout ce que vous avez fait pour nous aider à arriver ici.”

Classé parmi les « albums rock les plus attendus de 2021 » par Forbes, Conséquence du son, Kerrang ! et plus, “De rien” est en grande partie produit par Bretagne et McKinnon. La collection de 14 titres représente un autre grand pas en avant pour le quintette acclamé, et est mise en valeur par des singles “Mur de briques”, “Dégénéré”, “Rancœur” et “Lecteur d’esprit”. Parmi les autres albums remarquables, citons “suceur de sang”, qui ravage avec une intensité contagieuse, ainsi que “FYM” qui jaillit de l’énergie punk à travers un refrain inoubliable. Le groupe montre sa polyvalence et son écriture aux multiples facettes avec des morceaux imposants de la taille d’un stade comme “Viva La Mexique”, tandis que “Tout ce dont nous avons besoin” clôt l’album sur une mélodie plaintive et une éloquence acoustique.

Après avoir amassé plus de 1,6 milliard de flux mondiaux à ce jour, UN JOUR POUR SE SOUVENIR suscite maintenant des applaudissements critiques avec “De rien”. Revolver déclaré, “[‘Brick Wall’] met en valeur le mélange caractéristique du groupe de lourdeur post-hardcore et de crochets pop-rock”, tandis que Conséquence du son a écrit, “le nouveau LP des rockeurs de Floride continuera leur son large qui va du pop-punk contagieux au metalcore écrasant.” Forbes le dire simplement, “Il semble UN JOUR POUR SE SOUVENIR ne font que commencer”, et Billboard a fait l’éloge de “l’hybride anthémique de post-hardcore et de pop” du groupe. Poppoussière déclaré UN JOUR POUR SE SOUVENIR “ont presque maîtrisé leur mélange de niche de mélodies pop avec de la musique hardcore”, tandis que Kerrang ! attesté, “‘You’re Welcome’ est la bande originale parfaite de ce monde étrange et incertain dans lequel nous vivons.”

Plus tôt cette année, UN JOUR POUR SE SOUVENIR a dévoilé son tout premier événement de diffusion en direct acoustique, “Une journée inoubliable : en direct à l’Audio Compound”. Après avoir diffusé le flux sur leur site officiel Youtube Channel, le groupe a surpris le public du monde entier en publiant la performance de neuf chansons couvrant la carrière sous forme d’album live acoustique, “En direct à l’enceinte audio”, qui est désormais disponible sur tous les DSP.

Crédit photo: Jimmy Fontaine



