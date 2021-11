A découvert le mystère des momies d’il y a 4000 ans avec des vêtements et des coiffures modernes | La vie

Depuis plus d’un siècle, les momies de Tarim sont une énigme indéchiffrable. Petit à petit, les historiens découvrent ses secrets.

Regarder les momies de Tarim, il est inévitable de penser que quelque chose ne va pas. L’historien américain Victor Mayer lui-même, lorsqu’il les a vus pour la première fois, a pensé qu’ils étaient un faux pour attirer les touristes. Mais ils sont tout à fait réels.

Découvertes il y a un siècle dans le désert du Taklamakan, à l’ouest de la Chine, elles ont intrigué les historiens, car elles sont des centaines de momies blanches, certaines même blondes, vivant sur le territoire chinois.

Ils étaient grands, avec des cheveux longs et des tresses et des coiffures sophistiquées pour les femmes, et des barbes épaisses pour les hommes. Rien à voir avec ses voisins asiatiques.

Certains semblent porter des vêtements et des coiffures à la mode, malgré le fait qu’ils aient entre 4 000 et 2 200 ans. C’est le cas de la Bella Xiaohe, que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture.

Les momies ont été conservées dans un si bon état de conservation en raison de la climat extrêmement sec et chaud du désert du Taklamakan.

Les questions sont nombreuses, et certaines n’ont pas encore été résolues. Nous avons quelques réponses, mais elles sont aussi étonnantes que les doutes.

Que faisait un grand groupe de Caucasiens en Chine il y a 4 000 ans ?

Pourquoi s’habillaient-ils si différemment de leurs voisins, ou dans le style de l’époque ?

Les historiens ont résolu de grands mystères de l’Antiquité, tels que les hiéroglyphes égyptiens ou les origines de l’humanité. Mais il y en a beaucoup d’autres pour lesquels il n’y a pas de réponses. Jetons un coup d’œil à certains des plus déroutants.

Jusqu’à présent, on croyait que c’était l’une des cultures indo-européennes qui s’était le plus répandue vers l’Est.

Mais un groupe international de scientifiques a récemment étudié son génome, et ils ont fait une découverte étonnante : Vous n’étiez pas des immigrés, vous y aviez vécu 9 000 ans.

Apparemment, il pourrait s’agir d’anciens Eurasiens du Nord, une population du Pléistocène qui a presque disparu pendant la période glaciaire.

Ils étaient génétiquement isolés depuis 9 000 ansEn d’autres termes, ils ne s’étaient pas mélangés à d’autres cultures, même s’ils faisaient du commerce et avaient des contacts avec elles.

C’est connu que du bétail élevé et du blé, de l’orge et du millet élevés. Aussi qu’ils produisaient du fromage en utilisant du kéfir. Et qu’ils enterraient leurs morts avec des branches d’éphédra, une plante médicinale.

Ce sont des coutumes issues de cultures très différentes d’Asie et d’Europe, démontrant son caractère cosmopolite.

Les scientifiques ne comprennent pas comment ils pourraient rester génétiquement isolés, s’ils étaient liés à d’autres peuples.

En archéologie, les réponses conduisent généralement à d’autres questions tout aussi déroutantes…