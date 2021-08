À distance mais prêt : le monde post-confinement est prêt pour les technologies d’automatisation

Anil Bhasin

Alors que la deuxième vague de la pandémie s’atténue et que les campagnes de vaccination prennent de l’ampleur, le « retour au travail » et les « lieux de travail hybrides » occupent une place prépondérante dans la plupart des conversations organisationnelles. Il est devenu essentiel pour les organisations de planifier ce qui serait leur « nouvelle normalité », dans un scénario post-confinement.

Un côté positif est que cette crise mondiale a poussé les entreprises à innover comme jamais auparavant. Les dirigeants qui ont peut-être mis du temps à adopter les technologies d’automatisation, telles que l’automatisation des processus robotiques (RPA), l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML), ont commencé à les explorer. Les entreprises utilisent ces technologies pour fournir un service plus rapide aux clients, optimiser les coûts, maintenir la continuité des activités et réorganiser leurs opérations pour le travail distribué. Et, le travail d’automatisation effectué aujourd’hui ouvrira la voie à un avenir meilleur. Outre les solutions d’urgence pour la situation actuelle, l’automatisation a le potentiel de conduire à des changements stratégiques à long terme pour permettre aux entreprises de prospérer dans un monde post-confinement. Il existe plusieurs cas d’utilisation qui démontrent les implications positives de la RPA.

La crise de Covid-19 a mis en évidence les inefficacités des systèmes de santé dans le monde. Il est urgent d’optimiser les processus et de leur permettre d’être aussi productifs que possible. Un aspect important consiste à automatiser les tâches administratives telles que le traitement des réclamations, l’inscription des membres, la création de rapports, la mise à jour des dossiers, etc., de sorte que les professionnels de la santé puissent consacrer plus d’efforts aux soins des patients.

De même, les organisations gouvernementales envisagent la RPA pour soulager leurs équipes surchargées. Par exemple, en Inde, les services de santé des États devaient entreprendre un vaste effort de recherche des contacts pour suivre les patients de Covid-19 et leurs contacts immédiats. Les États ont déployé des robots RPA pour récupérer les données des feuilles de réponse à l’échelle de l’État et mettre à jour les dossiers complets des personnes mises en quarantaine. Attendez-vous à ce que les organisations évaluent la puissance de la RPA et incluent l’automatisation dans leurs futures stratégies de préparation.

Conquérir l’avenir du travail

Le travail à distance et hybride est la norme pour plusieurs organisations. Dans ce contexte, l’automatisation est et continuera de devenir de plus en plus courante. De plus, les tendances technologiques existantes seront accélérées par pure nécessité économique, même si de nouvelles tendances émergent. Il s’agit notamment de l’accélération de la transformation numérique de l’entreprise et de l’automatisation du travail.

Dans une enquête menée plus tôt cette année par UiPath, 65% des personnes interrogées pensent qu’il est possible que leurs emplois évoluent au cours des dix prochaines années, 76% des travailleurs pensent que les opportunités de perfectionnement offrent une sécurité d’emploi, tandis que 94% des personnes interrogées ont estimé qu’être formé à l’automatisation logiciel a amélioré leurs performances au travail l’année dernière. Environ 89 % des personnes interrogées seraient plus disposées à continuer à travailler dans une entreprise qui leur offrirait des opportunités de formation pour acquérir de nouvelles compétences ou améliorer davantage leurs compétences actuelles.

Les gagnants de la récession utiliseront la RPA, le process mining

Les entreprises indiennes recherchent des moyens d’adopter l’automatisation pour réduire les coûts d’exploitation et maintenir la continuité des activités. Les gagnants de la récession cette fois-ci utiliseront des technologies d’hyper-automatisation telles que la RPA, l’exploration de processus et l’exploration de tâches pour prendre des décisions audacieuses sur les moyens de réduire les coûts de manière sélective et d’atteindre les objectifs commerciaux.

