a divulgué ses premières vraies images

11/05/2021 à 18:16 CET

Dans le passé, nous avons déjà vu des images promotionnelles prétendument divulguées du Samsung Galaxy S22 Ultra qui devrait arriver à la mi-février de l’année prochaine 2022. Sur ces images, vous pouviez voir à quoi ressemblait le design du nouveau téléphone de l’entreprise, mais ce n’est que très récemment que les premières vraies images ont été divulguées du même.

A été le portail FrontPageTech celui qui a eu accès aux images du Samsung Galaxy S22 Ultra et qui a partagé à quoi ressemble ce design. Un design qui, curieusement, rappelle beaucoup le Galaxy Note et qui, en plus, maintient le S Pen dans le châssis, quelque chose qui n’est pas encore tout à fait courant dans les mobiles actuels.

Le S Pen est quelque chose que le S21 Ultra avait déjà mais séparément. Sur les photos, vous pouvez clairement voir qu’il a un trou d’usine dans lequel mettre le stylo pour l’écran, ils nous le vendront donc très probablement avec le mobile, tant que ces images sont 100% réelles. Vous pouvez également voir qu’il a un peu de courbure sur le bord de l’écran, où, d’ailleurs, a à peine des cadres.

Comme données plus techniques, il est souligné que la caméra a 108 mégapixels. Que dans le cas de la caméra principale, puisque celle qui est ultra grand angle aura 12 mégapixels. D’autre part, le téléobjectif qui a trois grossissements, aura 10 mégapixels.