« A domicile, nous essaierons de rendre les choses difficiles pour Madrid »

27/10/2021

Le à 12:01 CEST

.

Le milieu de terrain catalan d’Elche Gérard Gumbau Il a affirmé que, malgré la dernière défaite contre le Deportivo Alavés, son équipe se sent forte à domicile et aspire à compliquer la victoire du Real Madrid samedi prochain au Martínez Valero.

« C’est un beau match de jouer contre l’un des meilleurs au monde & rdquor ;, a déclaré le footballeur catalan aux médias du club, qui a ajouté qu’Elche est prêt à relever un défi comme celui du Real Madrid » et pour bien plus & rdquor ; .

« On sait qu’à domicile avec nos supporters on est forts, donc on va essayer de leur rendre les choses très difficiles pour obtenir les trois points & rdquor;, a expliqué le joueur, qui a prôné de remonter le moral après la dernière défaite contre Alavés » à être au top & rdquor ; contre l’équipe madrilène.

Le milieu de terrain a regretté que le match contre Alavés ait été décidé par les détails, mais a insisté sur le fait qu’Elche doit « se lever et s’entraîner au maximum ». dans le reste de la semaine pour préparer la prochaine réunion.