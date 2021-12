À emporter à Djeddah : Hamilton contre Verstappen. Comment est-ce que ça se finit?

Le tout premier Grand Prix d’Arabie saoudite a été une course inoubliable – l’avant-dernier chapitre de cette bataille titanesque entre Lewis Hamilton et Max Verstappen – pour de bonnes raisons, mais aussi pour de très mauvaises.

Malheureusement, les mauvais resteront gravés dans nos mémoires, car il y en avait assez pour faire parler tout le monde pendant un certain temps.

C’est toujours excitant de se diriger vers un nouveau circuit de Formule 1, à la fois pour les équipes et les fans, avec l’éventail d’inconnues qu’il présente, et le circuit de la corniche de Djeddah n’était pas différent, étant surnommé le «circuit de rue le plus rapide» à avoir jamais honoré le Calendrier F1.

Non pas que la saison 2021 ait manqué d’excitation en tant que telle, mais le fait d’avoir un nouveau site inconnu dans le mix est toujours le bienvenu, et le nouveau site saoudien n’a pas déçu par sa nature rapide et ses murs trop proches pour le confort des pilotes, punissant le la moindre erreur, la possibilité pour le conducteur et la voiture de se baigner dans la mer Rouge n’étant pas trop farfelue.

Le tracé du circuit suggérait un week-end de domination Mercedes, les séances d’essais de vendredi en disaient autant avec Lewis Hamilton à la fin des débats.

Mais samedi, Red Bull a trouvé un moyen de faire plaisir à sa RB16B autour de Djeddah, en particulier lors des qualifications, et le décor était planté pour une pole dominante de Max Verstappen jusqu’à ce qu’il l’emporte, avec trop d’empressement, dans les derniers instants de la Q3.

À l’approche de l’avant-dernière manche de la saison, les deux prétendants au titre étaient séparés de huit points à l’avantage du Néerlandais, et il y avait toutes les chances qu’ils quittent Djeddah même avec des points, ce qui est exactement ce qui s’est passé.

Il y avait aussi une légère probabilité que Verstappen surpasse Hamilton de 18 points et scelle le championnat, mais nous savons tous que cela allait toujours être un long plan, avec des circonstances étranges intervenant pour que cela se produise.

Eh bien, c’était assez effrayant après tout, et nous nous dirigeons maintenant vers la ronde finale à Abu Dhabi où le titre sera décidé d’une manière ou d’une autre, mais pas avant d’avoir nos plats à emporter habituels du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021.

Verstappen a été trouvé en manque

S’il y avait une course où Verstappen avait besoin de marquer son autorité, c’était à Djeddah. Hamilton étant sur une bonne lancée depuis le Brésil, l’as de Red Bull a eu la chance de riposter, surtout après la forme qu’il a montrée samedi, à partir de la FP3 et jusqu’aux qualifications.

Mais alors cet incident Q3 s’est produit. À partir du moment où Verstappen a frôlé le mur au début de la course, j’ai eu le sentiment que ça n’allait pas bien se terminer, et ce n’est pas le cas.

Le tour était erratique, autant qu’il était brillant, et quel dommage qu’il se déroule comme il l’a fait, car que vous soyez un fan de Verstappen ou non, une chance d’assister à quelque chose de vraiment spécial a été perdue au moment où Red Bull a tagué le mur.

À mi-chemin du tour, alors que Verstappen savait déjà qu’il était plus de trois dixièmes plus rapide, la chose intelligente aurait été de reculer un peu, de remporter la pole et de battre Hamilton, mais vous ne pouvez pas changer les gens. Max n’est pas câblé de cette façon, et c’est peut-être pourquoi il est un pilote si excitant.

Verstappen a été largement battu au cours des deux dernières courses par Hamilton, et il est probable qu’il a vu ce tour comme une chance de démolir la confiance de son rival et de reprendre l’initiative, mais cela s’est retourné contre lui de manière spectaculaire et l’a mis sur le pied arrière, montrant que Hamilton et Mercedes sont devenus trop profonds dans sa tête maintenant.

Une autre preuve en était sa conduite maladroite dimanche, car à l’exception de sa passe brillante après le deuxième drapeau rouge où il s’est faufilé devant Hamilton et Ocon, il était juste partout et trop désespéré, ne parvenant pas à capitaliser sur une bouée de sauvetage qui lui a été remise par le premier drapeau rouge avec son mauvais départ et sa tactique au-dessus de la limite pour conserver sa position chaque fois qu’il risquait de la perdre.

Verstappen a été très bon pour repousser les limites de ce qui est accepté en F1, mais dimanche à Djeddah, il était juste décoiffant, ce qui a fait de lui le point de mire des commissaires sportifs dans la nuit.

Cela m’amène à mon deuxième plat à emporter.

M. Michael Masi et les commissaires

Je ne défends en aucun cas ce que Verstappen a fait pendant la course, et il méritait certainement une ou deux pénalités, mais la FIA ne peut pas continuer à donner des pénalités à gauche, à droite et au centre pour une partie, tout en ignorant les transgressions de l’autre côté.

L’incohérence était le mot qui a été synonyme du processus de prise de décision des commissaires cette année, et en Arabie saoudite, ce n’était pas différent.

Premièrement, pourquoi Hamilton n’a-t-il pas été pénalisé pour le moment des drapeaux jaunes à l’entraînement ?

C’était bref et déroutant, mais c’était aussi déroutant au Qatar, et Verstappen a néanmoins été pénalisé. Qu’en est-il de son moment dangereux avec Nikita Mazepin ?

Puis pendant la course, si Verstappen a reçu l’ordre de rendre la position à Hamilton après avoir coupé la chicane, pourquoi alors lui infliger la pénalité de cinq secondes ? Il aurait dû être pénalisé après avoir eu le bénéfice du doute qui lui a été accordé au Brésil, mais pourquoi une double pénalité ?

Pourquoi Valtteri Bottas ou Mercedes n’ont-ils pas été interrogés pour avoir ralenti excessivement sur le chemin des stands après l’accident provoquant la voiture de sécurité de Mick Schumacher ?

Pourquoi Hamilton n’a-t-il même pas été interrogé pour avoir laissé trop d’espace derrière Verstappen (plus de dix longueurs de voitures) sur le chemin de la grille après le drapeau rouge ? Un avantage a été obtenu là-bas en mettant ses pneus en température, ce qui a évidemment fonctionné pour lui car il a eu le meilleur décollage.

Qu’en est-il de l’incident du virage 27 lorsque Hamilton a poussé Verstappen dans ce qui était clairement une façon juvénile de se venger?

Vient ensuite la pénalité de dix secondes infligée à Verstappen après la course, pour l’incident où Hamilton l’a percuté par l’arrière. En ce qui me concerne, les deux jouaient ensemble à ce moment-là en essayant d’être intelligent, et c’était la faute de la FIA si Hamilton n’a pas été informé qu’il pouvait passer.

Les pilotes et les équipes ont poussé le règlement à sa limite absolue et pour être honnête, Hamilton et Mercedes l’ont fait avec plus de finesse que Red Bull et Verstappen, mais un bon comité des commissaires devrait être capable de voir à travers et de prendre des mesures cohérentes.

Mais ils ne l’ont pas fait, et nous avons également dû assister à cet échange de négociation ridicule entre Masi et le mur des stands Red Bull concernant la position de départ de Verstappen après le deuxième drapeau rouge.

Qu’est-ce que c’était tout ça?!

La Formule 1 devrait régler le processus de stewarding une fois pour toutes. Comment? Obtenez un groupe fixe de commissaires de course pour superviser toutes les courses et les tenir responsables de leurs actions et décisions. Simple.

Comment tout cela se terminera-t-il entre Hamilton et Verstappen lors du Grand Prix d’Abu Dhabi ce dimanche ?

Depuis que le drapeau à damier a été agité dimanche soir à Djeddah, nous avons reçu des commentaires de « bijoux » de la part de toutes les parties prenantes, équipes rivales, experts, responsables de la F1… vous l’appelez.

Ils veulent tous que le championnat soit décidé par de bonnes courses sur piste à Abu Dhabi sur le circuit entièrement rénové de Yas Marina.

C’est un peu trop tard pour ça non ? Et je suis d’avis que cela sera décidé d’une manière plus Senna/Prost ou Schumacher/Villeneuve, surtout qu’un abandon pour les deux prétendants au titre profitera à Verstappen qui a neuf victoires contre huit pour Hamilton, et le Néerlandais a affiché certains Senna et Schumacher « attitude tout ou rien » au cours de cette saison.

Honnêtement, peu importe comment cela se termine, cela ne me dérange pas, car cela n’enlèvera rien à l’excitation de cette saison fantastique dont nous avons été témoins jusqu’à présent, et à la fin un pilote gagnera et l’autre perdra quelle que soit la façon dont il le fait.

Ce qui m’importe, c’est que ces deux grands pilotes, les plus grands de leur génération, ne se fassent pas de mal (ou pire) à Abu Dhabi. A part ça, allez-y !

Un grand moment dans la course au titre est arrivé au tour 43 à Djeddah 👀 Mise en place d’une confrontation gagnant-gagnant à Abu Dhabi dimanche prochain 🏆#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/9OHpJ1jtWF – Formule 1 (@F1) 6 décembre 2021