a été testé positif au covid-19

Jim Miller à l’UFC

Le 50e combat de Jim Miller va devoir attendre. Le combattant vétéran a été testé positif pour covid-19 et est hors de l’UFC Vegas 37. Il a lui-même communiqué la mauvaise nouvelle dans une récente vidéo sur les réseaux sociaux.

Jim Miller est absent de l’UFC Vegas 37

« Il y a une première fois à tout. À l’approche de mon 50e combat professionnel, n’ayant jamais pris ma retraite d’un combat auparavant, J’ai été testé positif au corona (virus). Si tristement je ne me battrai pas le week-end prochain.

«J’ai déjà parlé avec Sean Shelby (matchmaker UFC), je vais rester à la maison, prendre quelques jours, recharger les vitamines, les minéraux et les médicaments et je vais le refaire et potentiellement même se battre le 2 octobre.

“Je te tiendrai au courant. Je n’ai jamais été du genre à être vraiment déprimé à propos de choses que je ne peux pas contrôler, alors ça se passe toujours comme ça, non ? Vous bougez pendant des semaines, vous vous préparez pour un combat et c’est toujours dans les deux dernières semaines qu’une maladie ou une blessure survient et cette fois, cela s’est avéré être une couronne.

Pour l’instant, on ne sait pas si l’UFC recherche un nouvel adversaire pour Nikolas Motta ou si le combat sera reporté à plus tard. Pour le moment, Nous souhaitons à Jim Miller le meilleur en ce moment.

