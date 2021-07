À faire et à ne pas faire avant de contracter un emprunt auprès de plateformes numériques

Avant de choisir une option de prêt, assurez-vous de comparer les taux d’intérêt, les conditions de prêt, la durée du prêt et les options de remboursement.

La pandémie actuelle de COVID-19 a mis l’économie à genoux. La pandémie qui a commencé comme un danger pour la santé, s’est lentement transformée en un véritable effondrement économique, en raison de nombreux licenciements et pertes d’entreprises. Avec l’augmentation du taux de chômage et la baisse des salaires qui s’avèrent être la nouvelle norme, de plus en plus de personnes ont commencé à faire face à une crise financière. A un tel carrefour, les fonds d’urgence sont devenus une solution financière impérative.

Cependant, les restrictions COVID sont devenues un obstacle pour que les gens obtiennent des prêts d’urgence auprès de sources conventionnelles telles que les banques et les NBFC (sociétés financières non bancaires). Dans le sillage des normes de distanciation sociale et de la peur de contracter le virus, les gens hésitent à visiter ces institutions en personne, faisant ainsi des plateformes numériques un point chaud pour les pratiques de prêt d’argent. Cela dit, le risque croissant de cyberfraude dans la structure de prêt en ligne en plein essor rend essentiel pour quiconque d’évaluer les choses à faire et à ne pas faire avant d’envisager des prêts en ligne.

À faire pour demander des prêts sur les plateformes numériques

Vérifier la crédibilité du prêteur – Prendre un prêt est une décision financière importante car vous planifiez les méthodes de remboursement avant même d’emprunter de l’argent. Par conséquent, avant de demander ou de contracter un prêt de quelque source que ce soit, il est crucial de valider d’abord la crédibilité du prêteur. Assurez-vous toujours que le prêteur est vérifié par la Reserve Bank of India (RBI) et a un historique de prêt fiable.

Lire et comprendre les petits caractères – Pour prendre une décision éclairée, lisez toujours les petits caractères des conditions générales et de la politique de confidentialité. Comprenez que ces détails que les gens ont souvent tendance à négliger couvrent tous les détails importants du prêt, y compris le calendrier de remboursement et les frais. N’oubliez pas que ces petits détails peuvent entraîner une augmentation du coût d’emprunt si vous payez des IME en retard.

Recherchez, évaluez, puis faites un choix intelligent – Avant de choisir une option de prêt, assurez-vous de comparer les taux d’intérêt, les conditions de prêt, la durée du prêt et les options de remboursement. Sélectionnez l’option de prêt qui convient le mieux à vos besoins et à votre situation financière.

Gardez une bonne cote de crédit – Bien que de nombreuses institutions fintech de la nouvelle génération puissent regarder au-delà de la cote de crédit, celle-ci fait toujours partie intégrante du processus d’évaluation. La solvabilité d’un emprunteur joue un rôle essentiel dans le processus de prêt. Les personnes ayant de bons antécédents de crédit ou un score CIBIL (Credit Information Bureau (India) Limited) ont plus de chances de faire approuver leur demande de prêt.

Ne pas faire de demande de prêt sur les plateformes numériques

Dites « Non » aux sources non officielles – L’augmentation de la cyber-traction a également accéléré le nombre de fraudeurs et de tricheurs en ligne. Restez vigilant face aux demandes de prêt non vérifiées demandant des informations confidentielles telles qu’une adresse, un code PIN, des coordonnées bancaires et un numéro de compte. Méfiez-vous de telles tactiques et vérifiez toujours votre source de prêt avant d’opter pour un prêt.

S’abstenir de contracter plusieurs prêts à la fois – Le fait de contracter plusieurs prêts à la fois augmente la probabilité de défaut de paiement, ce qui peut affecter la cote de crédit et réduire l’admissibilité à de futurs prêts. Au lieu de cela, combinez tous vos besoins financiers en un seul prêt et gérez davantage vos finances.

Éviter les contacts physiques ; c’est peut-être un imposteur – L’ordre du jour de la structure de prêt en ligne est de rendre le processus de prêt sans contact, sûr, pratique et sans tracas. Ainsi, si une entreprise ou un agent vous demande de remettre physiquement des documents, cela va tout simplement à l’encontre de la structure même du système de prêt en ligne. Par conséquent, il est conseillé de télécharger tous les documents sur le compte vérifié de la société de prêt et de ne divertir aucun agent demandant un contact physique.

Regardez au-delà des taux d’intérêt – La vérification des taux d’intérêt est une partie importante du plan de recherche. Cependant, ce n’est pas tout. Regardez des choses comme les frais de prépaiement, les frais de traitement et les frais de pré-fermeture, car ils peuvent faire une différence marginale plus tard. N’oubliez pas qu’un prêt personnel est un prêt à court terme. Dans la plupart des cas, il est remboursé dans un délai maximum de cinq ans. Avec le temps, vos revenus peuvent augmenter progressivement. Ainsi, vos frais de prépaiement ne devraient pas être trop élevés au cas où vous décideriez de prépayer ou de pré-clôturer le montant total du prêt.

Conclusion

Alors qu’un prêt personnel vous aide à faire face à diverses urgences en période de crise financière, les solutions fintech futuristes sur les plateformes numériques permettent de prêter de l’argent et de bénéficier d’un prêt, un processus transparent. Cependant, dans ce monde en évolution rapide et en constante évolution, alimenté par la technologie, il peut être crucial de tenir compte des conseils mentionnés ci-dessus pour obtenir la meilleure et la plus sûre possible pour votre prêt.

par Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance

