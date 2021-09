A Farewell To Kings : Comment Rush est devenu une royauté du rock progressif

Demandez à n’importe quel amateur de concerts britannique des provinces ce qui comptait en 1977, et ils remarqueront facilement que l’année était autant consacrée à AC/DC, Mince Lizzy, et Se précipiter comme il s’agissait Pistolets sexuels, Le choc, et les damnés. Pour Rush, à ce moment-là sur le point de sortir leur cinquième album, A Farewell To Kings, l’air du temps était quelque peu hors de propos : dans les années qui suivirent, le groupe se félicita du bout des lèvres de la mode avec des cravates fines, des pantalons à pinces plissés et une pléthore de synthétiseurs, mais pour le moment, ils opéraient de manière autonome. -un vide qui reflétait et nourrissait les fantasmes élaborés d’un nombre surprenant d’adolescents (principalement des hommes).

Écoutez l’édition du 40e anniversaire de A Farewell To Kings.

Le trio canadien se rend en Grande-Bretagne en juin 1977 pour entreprendre une courte tournée au Royaume-Uni et enregistrer A Farewell To Kings aux Rockfield Studios de Monmouthshire. Dans le documentaire Beyond The Lighted Stage, le bassiste et chanteur Geddy Lee déclare : « Aller là-bas était vraiment gratifiant, car tous nos héros étaient des musiciens de rock anglais. Par conséquent, dans la mesure où la dette de Rush envers Led Zeppelin est palpable, il est également clair que Lee, le guitariste Alex Lifeson et le batteur Neil Peart peaufinaient leur propre vision au moment où A Farewell To Kings était en cours : en particulier, une combinaison de riffs audacieux et complexes et de paroles fantastiques (généralement écrites par Peart ), souvent avec des thèmes historiques ou de science-fiction.

En temps voulu, les paroles de Rush migreraient progressivement du fantastique au personnel, mais A Farewell To Kings résonne de hautes préoccupations, que ce soit la quête d’immortalité inspirée par Kubla Khan dans “Xanadu” ou le récit de l’espace lointain de “Cygnus X-1 Livre 1 : Le Voyage. Pris dans un tel contexte, il est facile d’oublier que les « dragons [who] devenir trop puissant pour tuer avec un stylo ou une épée” de “Madrigal” sont figuratifs, ou que l’incontournable radio-rock “Closer To The Heart” – le premier single à succès de Rush au Royaume-Uni dans le Top 40 – est essentiellement “All You Need Is Love” sous un autre nom.

Peut-être plus important encore, l’album est un rappel frappant que Rush en plein débit a fait un bruit incroyablement encourageant, édifiant et engageant. Quels que soient les goûts, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être porté par les accords sonnants, nostalgiques et suspendus de la chanson titre, et le vaillant « Xanadu », ni d’ailleurs par la batterie cathartique et sans remords de Peart : il n’y a littéralement pas de fétiche plus fin pour batteurs d’air. Ils font appel à la partie de vous qui est toujours adolescente ; la partie de vous qui reste vive, excitable et peu cynique ; la partie de vous qui savoure l’inclusivité de se tenir côte à côte avec des millions d’autres dweebs fiers. S’il y a jamais eu un groupe populaire, c’est bien Rush.

Découvrez le coffret super deluxe A Farewell To Kings ici.