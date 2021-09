“A Gérone, je suis très heureux”

in

Carles Rosell

Dimanche dernier à Oviedo, Santi Bueno a apprécié les premières minutes de la saison. Ils étaient à peine vingt, en remplacement de Juanpe. Mais quelque chose est quelque chose. Incontestable cette année, l’été a commencé du mauvais pied. Après avoir vaincu le coronavirus, il s’est blessé au genou. Un problème qui est déjà passé.

“Je me sens à nouveau comme un joueur, marcher sur l’herbe est la plus belle chose”, a déclaré aujourd’hui devant les médias, dans un entretien dans lequel en plus d’admettre que “je manque encore de minutes de compétition”, il a avoué que certaines équipes s’étaient intéressées à sa situation il y a quelques mois”.

“Il y a eu des rumeurs l’été dernier, oui. Mais officiellement rien n’a jamais été fait. Je suis très bien à Gérone. En ville et en club, avec les gens et mes coéquipiers. Je suis très heureux ici “, a-t-il expliqué. Il a également évoqué le début chancelant de la campagne. ” Nous sommes encore en phase de croissance, nous apprenons à nous connaître. Il y a beaucoup de nouveaux compagnons. Je pense qu’on va passer du moins au plus”.

D’un autre côté, aujourd’hui, on a appris que Gérone a, selon les chiffres officiels de la Liga, le plafond salarial le plus bas de toute la deuxième division. Il y a 3,9 millions d’euros que vous pouvez allouer à votre équipe, à vos entraîneurs et au football de base. Le montant, comme cela s’est produit la saison dernière, est complètement irréel car bien sûr, le club le dépasse avec des joueurs de l’effectif comme Stuani, Bernardo ou Samu Sáiz.

L’employeur le permet, donc la vraie limite est d’un peu plus de 10 millions. Un chiffre très bas est maintenu car l’entité poursuivre votre plan de réduction des dépenses et il n’a pas encore utilisé les 3 millions qu’il a du CVC. Par ailleurs, certains sponsors ou éléments de revenus, ou augmentations de capital récentes, ne sont pas comptabilisés.