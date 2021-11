A Ghost Ruined My Life ‘renouvelé pour la saison 2 sur Travel Channel

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de peur cette semaine, alors que The Haunted Museum avec Zak Bagans et Eli Roth Presents: A Ghost Ruined My Life a été renouvelé pour la saison 2 sur Travel Channel. Les deux émissions sont des séries de première année pour les réseaux Discovery Inc. et ont connu un grand succès auprès du public. En plus d’être diffusées sur Travel Channel, les émissions sont également disponibles en streaming sur Discovery +.

Dans une déclaration sur les renouvellements, le directeur général de Travel Channel & Paranormal Streaming Content, Matthew Butler, a déclaré: « Nous sommes ravis d’annoncer que Zak Bagans et Eli Roth créeront un contenu cinématographique plus incroyable pour notre public épris d’horreur. » Butler a ajouté: « Les téléspectateurs sont fascinés par les histoires d’horreur scénarisées et réelles que chacune de ces séries livre. Zak et Eli sont de brillants conteurs et des cerveaux pour évoquer la vraie terreur. Ce sont la série d’anthologies d’horreur la plus effrayante que nous ayons jamais créée, et nous avons hâte de reprendre la production. »

Dans The Haunted Museum, Bagans emmène les téléspectateurs dans un voyage à travers certains des artefacts les plus sombres et les plus néfastes de sa propre collection paranormale personnelle. Basée sur le véritable musée de Las Vegas de Bagans, la série présente des histoires scénarisées autour d’objets en sa possession qui ont un passé cryptique et une réputation macabre. Notamment, Roth est un producteur de la série.

Quant à A Ghost Ruined My Life, cette série présente des récits réels de personnes qui se sont retrouvées tourmentées par des forces malveillantes invisibles. Il utilise également des reconstitutions pour aider à transmettre le genre d’enfer qu’ils ont subi. Dans une récente interview exclusive, Roth a expliqué à PopCulture.com comment il avait eu l’idée de l’émission et ce qu’il voulait explorer. « J’étais vraiment intéressé par une sorte de documentaire d’horreur ou de documentaire effrayant », a-t-il commencé.

Roth a poursuivi: « J’ai commencé à penser aux harceleurs et si vous aviez un harceleur qui était un fantôme? Et si vous étiez en train de dîner avec quelqu’un et qu’ils ont commencé à renverser les bougies? Comment serait-ce si vous ne pouviez pas obtenir débarrassée de votre ex, et votre ex était un fantôme ? Et j’ai pensé : « Est-ce que cela arrive ? » » Bientôt, Roth et son équipe « ont commencé à examiner » des histoires de hantises de la vie réelle et ils « ils ont réalisé que non seulement cela se produit , c’est incroyablement commun. » On ne sait actuellement pas exactement quand The Haunted Museum et Eli Roth Presents: A Ghost Ruined My Life reviendront pour leurs deuxièmes saisons, mais les fans peuvent voir tous les épisodes de leurs premières saisons sur Discovery+.