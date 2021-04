“ A Girl Called Dusty ”: Dusty Springfield fait ses débuts à l’album

Après un grand succès avec “I Only Want To Be With You” et un respectable avec “Stay A while”, il y avait beaucoup d’anticipation pour Dusty SpringfieldLe premier album de la chanteuse au printemps 1964. Cela s’est avéré être un événement marquant, car A Girl Called Dusty a donné à la chanteuse désormais emblématique ses débuts dans les charts britanniques.

Écoutez A Girl Called Dusty en ce moment.

Ces jours-ci, la première priorité aurait été d’inclure vos deux hits à ce jour sur un premier joueur long. Mais dans le monde de la musique de l’époque, ces deux singles étaient considérés comme l’actualité d’hier. Au lieu de cela, Dusty a présenté une douzaine de nouveaux morceaux, sur un disque produit par son collaborateur régulier Johnny Franz.

A Girl Called Dusty a montré l’amour du chanteur pour la musique américaine sous de nombreuses formes, de Motown à Bacharach & David pour montrer des airs pop. Elle a couvert l’une des premières créations de Holland-Dozier-Holland pour les Supremes, “Quand la Lovelight commence à briller à travers ses yeux.” Il y avait trois chansons de Burt et Hal: «Twenty Four Hours From Tulsa», «Anyone Who Had A Heart» et la chanson qui allait bientôt fournir un hit britannique dans le Top 20 des Merseybeats, «Wishin ‘and Hopin».

Le disque proposait également les interprétations de Dusty de «Will You Love Me Tomorrow» de Gerry Goffin et Carole King; Ray Charles«Ne sais pas», et d’autres côtés pleins d’émotion tels que «Mama Said», «Do Re Mi» et «Mockingbird» d’Inez & Charlie Foxx. Un autre moment fort a été «My Coloring Book», écrit par Fred Ebb et John Kander, le duo étroitement associé à Liza Minnelli. Elle a continué à jouer dans les comédies musicales qu’ils ont écrites, Flora, The Red Menace et Cabaret.

Lorsque les fans de Springfield sont allés dans leur magasin de disques local pour acheter A Girl Called Dusty, tout dans le paquet avait l’air de la femme indépendante et forte (même si, au fond, elle était une masse d’insécurité). À la place des jupes jupes qu’elle portait à l’époque des Springfields, elle était ici en couverture dans une chemise en jean frappante.

L’arrivée américaine de Dusty

L’album a été enregistré aux studios olympiques dans le centre de Londres dans les premières semaines de 1964, avec des orchestrations par Ivor Raymonde. Ce studio ne doit pas être confondu avec l’installation du même nom qui a ouvert ses portes à Barnes, dans le sud-ouest de Londres, en 1966. Au moment de la sortie de l’album, Dusty arrivait en Amérique. Elle y fera bientôt ses débuts sur The Ed Sullivan Show, après avoir été en tournée en Australie avec Gerry and the Pacemakers.

Le 25 avril, A Girl Called Dusty est entré dans le classement britannique au n ° 17, grimpant régulièrement au cours du mois suivant jusqu’à ce qu’il s’immobilise pendant deux semaines au n ° 6 en mai. Il est resté sur la liste chaque semaine jusqu’en septembre. À ce moment-là, elle avait connu un top trois de l’été avec le sophistiqué «Je ne sais pas quoi faire de moi-même», une fois de plus des stylos de Bacharach & David.

Une fille appelée Dusty peut être achetée ici.

Écoutez le meilleur de Dusty Springfield sur Apple Music et Spotify.