À Hong Kong, restez fort ⋆ .

Les partisans lèvent un livre blanc vierge pour éviter les slogans interdits en vertu de la loi sur la sécurité nationale alors qu'ils soutiennent un manifestant anti-droit arrêté devant le tribunal de l'Est à Hong Kong, Chine, le 3 juillet 2020

Le 16 avril a été une journée sombre pour Hong Kong – une ville qui a connu de nombreux jours sombres ces dernières années et dont les jours s’assombrissent. Un tribunal a prononcé des peines pour neuf défenseurs de la démocratie. Pourquoi ont-ils été condamnés? Eh bien, prônant la démocratie.

Le secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, a publié une déclaration condamnant la condamnation. Il a déclaré que «les autorités de Pékin et de Hong Kong ciblent les Hongkongais pour ne rien faire d’autre que d’exercer des droits protégés et des libertés fondamentales, y compris la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression».

De toute évidence, le gouvernement chinois a peur de la démocratie. Huit des neuf personnes qui viennent d’être condamnées ont, à un moment ou à un autre, été élues démocratiquement à la législature de Hong Kong. Et le neuvième – Jimmy Lai, dont plus dans un instant – est un ardent et courageux partisan de la démocratie.

Martin Lee, l’un des neuf, est depuis longtemps connu comme «le père de la démocratie» à Hong Kong. D’autres démocrates du monde entier l’admirent depuis les années 1980. Lee a fondé le premier parti démocratique de la ville, les Démocrates unis de Hong Kong. Aujourd’hui âgé de 82 ans, il a été arrêté l’année dernière pour avoir participé à une manifestation. Il a fait une déclaration poignante: «Au fil des mois et des années, je me suis senti mal de voir autant de jeunes exceptionnels être arrêtés et poursuivis, mais je n’ai pas été inculpé. Maintenant, je suis enfin devenu un défendeur. Je suis fier d’avoir la chance de marcher avec eux sur cette voie de la démocratie. »

Vendredi, le tribunal a condamné Lee à onze mois, avec sursis. D’autres hauts responsables politiques ont également vu leur peine suspendue. Mais Lee Cheuk-yan, 64 ans, est l’un des accusés qui n’a pas reçu une telle condamnation. Il doit passer un an et demi en prison. L’une des choses pour lesquelles il est connu est l’organisation d’une veillée annuelle pour commémorer le massacre de la place Tiananmen – un événement que les autorités souhaitent éliminer.

Comme nous l’avons vu, «la justice continentale est importée à Hong Kong». C’est ainsi qu’Ellen Bork l’a présenté vendredi dans un podcast avec Jay Nordlinger de National Review. Avec d’autres défenseurs américains de la démocratie, elle a formé le Comité pour la liberté à Hong Kong.

Jimmy Lai a 72 ans. Il est l’entrepreneur qui a débuté dans un environnement pauvre et a atteint les sommets des affaires. Au cours de son voyage, il a découvert Friedrich Hayek et Milton Friedman, devenant un libéral classique convaincu. (En effet, il a un buste de Hayek dans le hall du siège de son groupe de médias.) Lai est probablement le résident le plus célèbre de Hong Kong. Si vous pouvez le traquer et l’emprisonner, vous pouvez traquer et emprisonner n’importe qui.

Le tribunal a condamné Lai à 14 mois de prison – mais il fait face à d’autres accusations en vertu de la nouvelle et sinistre loi sur la «sécurité nationale». Il pourrait être condamné à la prison à vie.

Un autre membre de ce Comité pour la liberté à Hong Kong est Perry Link, le chercheur chinois qui a longtemps prêté main-forte aux démocrates (et qui a été banni de Chine pour ses problèmes). Lui aussi a participé au podcast susmentionné, avec Ellen Bork. Il a souligné que Jimmy Lai menait une vie très confortable et aurait facilement pu quitter Hong Kong et mettre les pieds ailleurs. Mais il a décidé de rester et de prendre position, et a maintenant été privé de sa liberté.

Un rapport du Washington Post contenait une phrase appropriée: le gouvernement chinois transforme Hong Kong en une ville «qui ressemble à n’importe quelle autre en Chine». Le gouvernement avait promis «un pays, deux systèmes» pendant 50 ans – c’est-à-dire jusqu’en 2047. Mais le gouvernement ne tolérerait pas un Hong Kong distinct et démocratique même pendant 25 ans. Pékin est également de plus en plus intolérant envers Taiwan. Ces deux endroits – Hong Kong et Taiwan – ont été des avant-postes démocratiques de la Chine, donnant un «mauvais» exemple au milliard de Chinois sur le continent.

Xi Jinping, l’actuel n ° 1 chinois, a un objectif clair – un projet patrimonial, si vous voulez: «unifier» la Chine, c’est-à-dire amener Hong Kong et Taïwan – et les Ouïghours et autres – au pas.

Que peuvent faire les États-Unis et les autres gouvernements démocratiques? Les gens parlent de «se tenir avec». Le secrétaire Blinken, dans sa déclaration, a déclaré: «Nous continuerons d’être aux côtés des Hongkongais alors qu’ils répondent à l’assaut de Pékin contre [promised] libertés et l’autonomie, et nous n’arrêterons pas d’appeler à la libération des personnes détenues ou emprisonnées pour avoir exercé leurs libertés fondamentales. »

«Appeler pour» est important. Le soutien moral est un élément important et nécessaire de «se tenir avec». Les États-Unis l’ont fait, à des degrés divers, tout au long de la guerre froide. Mais quoi d’autre? Une gamme de choses. Les États-Unis et le reste du monde libre doivent affronter la Chine sur sa conduite en général – Hong Kong, les Ouïghours, Taiwan, etc.

Aller aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 devrait être hors de question. Le statu quo – relations commerciales, subtilités diplomatiques – devrait être reconsidéré. Nous devons continuer d’imposer des sanctions aux auteurs de violations des droits de l’homme: gel des avoirs, refus de visa. Les gens en Chine doivent savoir que nous sommes de leur côté, pas du côté de leurs dirigeants ou de leurs persécuteurs. Les responsables américains ont souvent vexé le Kremlin avec des plaintes relatives aux droits de l’homme – avec des «projecteurs» sur les droits de l’homme. La même chose peut être faite maintenant.

“Hong Kong n’est pas seulement Hong Kong sur la scène mondiale”, a déclaré Perry Link vendredi. «C’est la frontière d’une confrontation plus large» – entre démocratie et dictature, liberté et non-liberté. «Cette ville prospère, énergique et libre est prise en charge par un gouvernement autocratique et étouffée. C’est un fait important partout dans le monde. »

Il y avait des scènes émouvantes dans cette salle d’audience, alors que les dirigeants de la démocratie de Hong Kong étaient condamnés à la prison. “Reste fort!” les membres de l’auditoire ont crié alors que les prisonniers étaient emmenés. C’est aussi ce que nous devrions faire, de toutes les manières possibles: rester forts.

